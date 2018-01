Publicado en: Opinión

La historia de Oscar Pérez, apenas comienza. Su presencia, su acción, todo lo que de él se dice, tanto bueno como malo, formaba parte de lo que muchos venezolanos dudaban. En mi columna del lunes pasado, hable acerca de la Agenda Setting. Es la manera que un grupo procubano, procomunista, prototalitario, como el que existe en Venezuela, gobierna. Desde que llegaron al poder, se encargaron de controlar y destruir lo que a futuro, ellos sabían que podía hacerles daño. Me refiero a los medios. Estamos ante el peor ejercicio contra la libertad de expresión, superior incluso a la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Solo que hoy existen las redes y nadie, para bien o para mal, escapa de sus efectos.

Ya no sabemos que es verdad. Ni que es mentira. Dudamos de todo. Somos “tomistas”, por aquello de Santo Tomás, ver para creer.

Cuando apareció Oscar Pérez en escena, la mayoría dudo. Este gobierno pro Castrista, nos ha vuelto incrédulos a todos. No podemos distinguir lo real, de lo falso. No jerarquizamos entre lo importante, lo útil y lo necesario.

Recordé algunas “verdades”, que a lo largo de la historia, han sido cuestionadas.

Si los judíos estuvieron o no en Egipto, cosa que muchos arqueólogos han rebatido con pruebas en mano. Tampoco han demostrado que pudiese haber sucedido y a los efectos no importa. Si buscas en internet, encontrarás muchos artículos diciendo que Nerón no tocaba el violín mientras Roma ardía porque el violín no se había inventado. Obviamente, Nerón no tocó un violín literalmente pero probablemente estuvo distraído y vagueando. Diferentes historiadores cuentan la historia del gran incendio de Roma que fue iniciado por Nerón y que no hizo nada por ayudar a la gente después. Plutarco, un escritor griego, postuló que los bebés espartanos eran examinados por un anciano, quien decidía si vivían o se tiraban a un pozo. Durante siglos, aceptamos esto como cierto hasta que un grupo de arqueólogos comprobó el pozo y no encontró los restos de ningún bebé. Se decidió que Plutarco solo quería hacer mala publicidad de los espartanos pero Sorano, un médico de origen griego, escribió un artículo titulado “Cómo reconocer al recién nacido que vale la pena criar” en el que animaba a los padres a dejar morir a los bebés no deseados. Los bebés no estaban donde Plutarco decía pero no significa que la acción no fuese real. Las últimas palabras de Julio César fueron: ¿usted también, Bruto? Como algunos han señalado, eso no fue lo que dijo Julio Cesar cuando fue asesinado. No es más que una cita de Shakespeare, escrita 1600 años después de la muerte de César. Según los historiadores romanos, la cita real es, “Kai Do, Teknon?” (¿Tú también, hijo?). Por hijo se refería a Bruto. Así que sus últimas palabras si fueron esas. No sabemos a ciencia cierta lo que César dijo, pero si dijo algo, se parecía mucho a lo que escribió Shakespeare más de mil años después. Y así como estás, encontraras en la historia del hombre, muchas verdades que no son exactamente como nos las describieron, sin embargo reflejan el espíritu de lo que representan: Injusticia, dolor, ansiedad, esperanza o desesperanza, amor, etcétera.

Si Oscar Pérez, fue el resultado de una maniobra del gobierno, que después no pudo controlar y terminó asumiendo completo el papel, no lo sabemos. No es descabellado pensarlo. No obstante, eso no interesa. Es inoficioso. Los hechos indican que su acción es importante. Valiosa, como pocos venezolanos lo han hecho, murió trágicamente, como víctima de un cruel asesinato. De un complot de una banda criminal que nos gobierna.

Lo hicieron así para seguir construyendo la Bóveda del miedo. Demostraron que en paralelo grupos paramilitares, forman parte de la denominada únicamente por ellos “justicia revolucionaria”. Homenajearon, glorificaron la delincuencia que les sirve, indicando el camino claro de esta revolución para mantenerse en el poder.

Si algún significado tuvo el esfuerzo del ser humano, mistificado con su muerte, de Oscar Pérez, será el pueblo de Venezuela quien lo haga realidad. Pudiera ser el detonante, o un capítulo más de la tiranía hecha gobierno.

REGION CAPITAL

Luis Vicente León: “el problema de la oposición es hallar al líder que devuelva la esperanza a los venezolanos”

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, considera que el problema que enfrenta la oposición no es el tiempo para reorganizarse como fracción, sino hallar al líder que pueda devolver la “esperanza a los venezolanos”. “La oposición tendrá probablemente un tiempo muy corto para reestructurarse y definir una estrategia, pero el problema mayor no es el tiempo… es el líder que motive, organice y reviva la esperanza”, escribió en su cuenta Twitter ayer lunes tras la publicación de los resultados de las elecciones de alcaldes. León indicó que los resultados de los comicios son comprensibles debido a que sectores de la oposición decidieron no participar. “El resultado entonces en las municipales es el peor para la oposición en cualquier evento electoral realizado en la era chavista. No se reivindica la deslegitimación del proceso y se abandonan los espacios municipales, fundamentales para el soporte de base de la oposición”, opinó.

REPITO Es una soberana estupidez plantear primarias para escoger candidato presidencial opositor, sino se logra un nuevo CNE equilibrado. A estas alturas la situación es completamente cuesta arriba. Tiene que haber consenso en todo caso.

ZULIA

La única orden cumplida del Gobernador Prieto: Designar un gabinete…. Nombró a Juan García como director de OIPEEZ… Y manifestó que “García tiene la gran responsabilidad de hacer un seguimiento a los medios que están difundiendo una campaña de odio… Sobre todo los radiales… Aseveró “vamos contra el odio y los medios que lo difunden… agrego que Juan García… Tienes la responsabilidad de volver a convertir a la oficina de información OIPEEZ, en una oficina de acción como hay que reconocer lo fue durante otras gestiones… Juan García te dejo esa gran responsabilidad” acotó Omar Prieto. Doy fe que Juan García se esmera en cumplir esa orden. Por otro lado, en el Mercado Las Pulgas siguen riéndose de las bravuconadas de Omar Prieto y dicen que por allá lo esperan. La venta de medicinas, de contrabando, compra de dinero efectivo, es público y notorio. La basura sigue siendo una realidad. Igual la inseguridad. Los apagones están a la orden del día y se cumple lo dicho por Lisandro Cabello, Secretario de Omar, perdón, secretario de Gobierno, se producen sin un orden establecido, como Caballo Viejo, no tiene horario ni fecha en el calendario.

INSÓLITO: Me llega esto: “Saludos mi pana con respecto a PDVSA occidente específicamente Zulia y punto fijo la situación es crítica. Toda la parte operativa perforación transporte, esta parada, bien sea por sindicato, insumos o personal que renunció. En la parte de nómina mayor administración, desde el 2 de enero de este año, van más de 200 renuncias. La vaina es tan arrecha que les pasaron por nota de interés (correo interno de PDVSA) que sólo aceptaran 5 renuncias diarias para poder procesarlas y pagar liquidaciones y aun así la gente prefiere irse esa es la situación y oriente es esta peor. A muchos, aunque usted no lo crea, los amenazan con llevarlos a Tribunales “chavistas” perdón militares, y acusarlos de “traición a la patria”.

Esta foto demuestra que el único que no pasa hambre en las FANB es su Comandante en Jefe

HAMBRE VERDE: Me encontré con un amigo militar. Es oficial superior. Se desempeña en una institución militar de Maracaibo. Por seguridad no digo su localización. Me dice que ellos tenían 250 gramos de proteínas por comida diario y que ahora solo les dan 80 gramos y “lo que es sardina” conocida por ellos como BLUE JEANS, porque combina con todo: Yuca, Pan, Arepa, plátano…Me reí mucho pero me preocupe. Ustedes se imaginan que nos invadan los “gringos” y en lugar de armas y municiones, traigan “cajitas felices” de Mac Donald o Burguer King, o combos de Pollos Kentuky, o Pizzas de Peperoni de Pizza Hut, de Dómino… ¿Perderíamos? ¿Qué creen ustedes?

PORTUGUESA

El dirigente político, Oswaldo José León ex-jefe de seguridad de Antonia “La Negra” Muñoz, ex gobernadora del estado Portuguesa, cuando esta era vicepresidenta de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), partido en el que militó, y ahora desde el exilio declaro que Maduro es un traidor del pueblo. “Antes de navidad alerté que los cerros bajarían y que los saqueos eran en más de 8 estados, hoy es en todo el país y a Maduro le llegó la hora de irse con su régimen a otra parte”.

“No es posible, que el pueblo muera de hambre y sin medicinas e instrumental en los hospitales, por culpa de Maduro, el gobernante más nefasto de la historia de América latina en los últimos 100 años” dijo León. León reveló en el 2016, lo que hoy es una realidad en nuestro tierra; es por eso, que “el pueblo está en las carreteras tomando los vehículos cargados de comida y saqueando los comercios, ya no aguantan más”.

En Acarigua-Araure, la capital agroindustrial de Venezuela específicamente en la avenida Las Lágrimas, no hay comida, no hay efectivo, no hay medicamentos, no hay agua, no hay gas y la gente está peleando por comida, que hay en el contenedor de la basura. Ni para los pasajes alcanza el aumento del salario. Es necesario reabrir comedores populares inmediatamente. Los alcaldes Efrén Pérez y Primitivo Cedeño, tienen el poder para cambiar esta situación inhumana.

ARAGUA

Por el mismo caso de Corrupción denunciado a finales de año, solicitaron otras 10 órdenes de aprehensión, en contra de las siguientes personas: Víctor Javier Hernández Araya y Christian Julivic Muñoz Hernández, miembros de H.V.J Construcciones C.A; Suyin Rosaly Navarrete Balza, Aidybeth Coromoto Bernal Zeis y Harold Andrés Bernal Zeis, pertenecientes a la empresa Bernal Zeis Construcciones C.A; Lidsay María Acero García de la empresa Agropecuaria Agrocampo 2015 C.A; Juan Bautista Suarez representante de Construcciones y Remodelaciones ZR2 C.A; Yaritza del Valle Vásquez Mata de la empresa Yaris Fashion C.A; Rubén José Nuñez Rengel de la empresa Nuñera C.A; y Osmer Orlanda Rodríguez de la empresa JACCI Bouique C.A. También se pudo determinar que el monto recibido por las empresas mencionadas fue transferido a diferentes entidades bancarias y, a su vez, movilizado a decenas de cuentas, que ya se encuentran bloqueadas, pertenecientes a personas jurídicas y naturales que están identificadas.

