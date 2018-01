Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 18, 2018 7:56 pm

Viviana Gibelli, una de las animadoras venezolanas más queridas, sigue en el ojo del huracán. Luego de que se diera a conocer que su hermano Hjalmar Gibelli Gómez estaba implicado en un caso de corrupción por lavar dinero en Estados Unidos, la polémica en torno a Viviana no se ha detenido.

A través de las redes sociales, han filtrado unas cartas de la conductora dirigidas a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos Tareck El Aissami, actual vicepresidente de la República, y el teniente Alejandro Andrade, ex escolta de Hugo Chávez, ex tesorero nacional y ex presidente de Banco del Desarrollo Económico y Social de Venezuela.