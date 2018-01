Publicado en: Actualidad, Nacionales

Hermana de Lisbeth Ramírez, asesinada en El Junquito el pasado lunes en ataque contra el ex inspector del Cicpc, Óscar Pérez, ingresa este jueves a la morgue de Bello Monte en Caracas para reclamar el cadáver de la joven quien era pareja de uno de los implicados.

LaPatilla.com

“Yo no pretendo firmar nada,.a mí no me han dicho nada todavía porque vengo llegando, pero yo no voy a firmar nada hasta no ver que esa es mi hermana que está ahí. Para mí y para todos en mi casa, mi hermanita está viva”, expresó.

Asimismo indicó que el joven también asesinado, estaba recién graduado de abogado, y expresó que su hermana atravesaba una situación difícil, por la crisis que atraviesa el país.

“Ella (su hermana) tuvo más valentía que todos nosotros que estamos aquí, porque ella ya no aguantaba, ella tuvo mucho tiempo sin comerse una arepita, ella lo que hacía era para sobrevivir (…) se limitaba de tantas cosas, era la niña de la casa, era los ojos de mi mamita”, dijo.

#AHORA | Leidy, hermana de Lisbeth Ramírez del grupo asesinado de Óscar Pérez acaba de ingresar a la morgue de Bello Monte para reconocimiento y reclamo de los restos de su hermana. #18Ene pic.twitter.com/rpyfUQg8gp — El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) January 18, 2018

