Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 19, 2018 2:34 pm

El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Diputado Omar Ávila, fijó posición acerca de la muerte del ex Cicpc, Óscar Pérez, y sobe los encuentros entre gobierno y oposición que se llevan a cabo en República Dominicana.

Nota de Prensa

“Desde Unidad Visión Venezuela tratamos de defender el derecho a la vida, más allá de estar de acuerdo o no con los ideales o filosofías de algunos venezolanos; es la parte humana: sea colectivo, policía, terrorista o no, estemos o no de acuerdo con el actuar, con la forma, con la política de cada uno de ellos”. Dijo Ávila.

A juicio del dirigente político, posiblemente el error de Óscar Pérez fue no saber canalizar lo que se proponía, aunado a la estrategia de desinformación del gobierno, lo que terminó por colocar en tela de juicio, los planteamientos difusos del ex Cicpc y la claridad de sus acciones.

“De ahí, a acorralar y ajusticiar sin debido proceso es una violación flagrante de todo derecho humano. El debido proceso es una institución consagrada en nuestra Carta Magna, donde señala que toda persona debe ser juzgada por los delitos que presuntamente haya cometido. Además, en una operación policial en donde hayan participado grupos irregulares, agrava aún más la situación, lo que constituye claramente, pública y notoria de que el Estado ampara estos grupos”.

Al ser interrogado acerca del encuentro entre gobierno y oposición que se lleva a cabo en República Dominicana, Ávila reiteró su posición, al decir que el diálogo no iba a funcionar, porque es un tema que va más allá de un poder real, con otro que no tiene poder, y por lo tanto no obliga al gobierno a ceder, “además que un diálogo, negociación o acuerdo sin Rusia, China y EEUU, como garantes de los acuerdos, es incompleto. No pueden seguir negociando un gobierno ‘todo poderoso’ con una oposición que no tiene base política ni poder de presión”.

Por ello insistió en la defensa de la mayoría de los venezolanos que hoy están “sobreviviendo” a la crisis económica y desabastecimiento de comida y de medicina, y destacó que es una irresponsabilidad la manera como siguen actuando ambos sectores, dándole más larga al hambre y a la necesidad de la gente.

“Luego de regresar de vacaciones los dialogantes asisten a otro sitio vacacional, nos encontramos que el resultado del acuerdo, negociación, exploración o no se cuantos otros calificativos se le dio a este encuentro entre el gobierno y la oposición oficialista en República Dominicana, es: cero acuerdo; donde el único ganador es el régimen que desde agosto hasta la fecha ganó seis meses”.

Agregó el parlamentario, que cuando no se aplica la lógica -o esta es poca y los intereses muchos- se obtiene como resultado un gobierno que sigue afianzando peligrosamente su proyecto: El Plan de la Patria 2019-2025.

“Mientras, la hambruna y la desesperación popular, detona a cada momento. E en cualquier lugar del país hay saqueos, protestas y enfrentamientos de pueblo contra pueblo, ante una autoridad impotente y excedida en sus capacidades de control del orden público”.

Recalcó que desde cuando se iniciaron estos encuentro en República Dominicana, la situación ha empeorado y cada vez el venezolano es más pobre y con muchas necesidades. “Por ejemplo, la Canasta Básica estaba en Bs. 2.938.277,19 y hoy pasa largo de los 30 millones de bolívares; el dólar por el que se rige nuestra economía rondaba los Bs. 10.000 y ya superó los 200.000”.

Omar Ávila consideró que no hay tiempo para marchas y contra marchas; lo que Venezuela necesita para salir de la crisis, es que en la mesa de acuerdos se integren actores verdaderamente relacionados con el juego, “y debemos presionar para que en el concierto de naciones que deseaba ayudar a mejorar la situación venezolana, estén sentadas en una mesa”. Finalizó.