Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 19, 2018 8:09 pm

La embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió este viernes un aviso de seguridad para sus ciudadanos residentes en el país, donde les advierte de las manifestaciones convocadas para este sábado 20 y el próximo 22 de enero, y les recomienda evitar las zonas en las que fueron convocadas las concentraciones.

A continuación, el texto del aviso:

La Embajada ha recibido informes de manifestaciones planificadas que comenzarán a las 11:00 am el sábado 20 de enero en el municipio Chacao de Caracas en Parque Cristal. La ruta y la duración de la manifestación no han sido anunciadas. Además, se planea otra actividad para el lunes 22 de enero de 2018 a las 11:00 am en Plaza Las Tres Gracias, cerca de la Universidad Central de Venezuela. Durante este tiempo, puede haber protestas y bloqueos de carreteras en toda Caracas y otras ciudades importantes. Por favor evite estas áreas durante las manifestaciones.

La Embajada recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos de EEUU que eviten estas áreas, ya que incluso las manifestaciones destinadas a ser pacíficas pueden convertirse en violencia. Las protestas recientes han encontrado una fuerte presencia de la fuerza policial y de seguridad, el uso de gas lacrimógeno y, a veces, balas de goma. Las áreas afectadas también pueden experimentar interrupciones de tráfico.

Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos de EEUU que supervisen periódicamente las noticias locales para mantenerse al tanto de la situación actual y para mantener un alto nivel de vigilancia en todo momento.