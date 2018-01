Publicado en: Opinión

“Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo.” Cicerón

Cada vez que escucho la canción de José Luis Rodríguez “culpable soy” (https://www.youtube.com/watch?v=Te51928gM1w) se la dedico aquellos que no quieren reconocer sus errores, caso al ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, “el rojo rojito”. En un medio digital me encontré “Los ojos de los enterrados” (https://www.aporrea.org/actualidad/a257496.html), después de leer esa confesión de culpa no dudo que haga falta un paredón de fusilamiento al estilo del El Che Guevara (https://www.youtube.com/watch?v=VC8fW1xu0Ks), en su ausencia hay que buscar a todas estas ratas donde quiera que se escondan y hacerlos pagar, no solo son ratas sino ladrones y asesinos, no se salvan del castigo divino.

En ese escrito Rafael Ramírez dice que Hugo Chávez surge en la intentona del 4 de Febrero de 1992, y luego de la prisión y de recorrer al país, de un extremo al otro, asume el poder por la vía electoral, pacífica. Un detalle, no reconoce que su líder era un golpista y no lo reconoce porque él, al igual que todos ellos, son unos inmorales, se llena la boca de halagos o petulancias: “…Yo estuve al frente de ella por diez años, doce como Ministro de Petróleo de Chávez, lo reivindico, me siento orgulloso, hicimos lo que teníamos que hacer, lo volveríamos a hacer, más rápido, más contundente. Creíamos que tendríamos más tiempo con Chávez, nadie imaginó un fin tan prematuro de su vida. Algún día sabremos con exactitud…” Para empezar, fuiste el responsable inicial de la crisis eléctrica en Venezuela porque el sector eléctrico estaba bajo tu mando en el 2010.

Reconocer los errores después que lo sacaron del carro, como se dicen en el argot de los malandros en los penales del país, es decir, hacer un acto de contrición después de quedar fuera es un acto de cinismo como a los que nos acostumbró estando al frente de la estatal petrolera. Eres una muestra indeleble de la revolución, tú y Chávez fueron los arquitectos de esta tragedia. Al respecto, un forista dice algo que muchos venezolanos no decimos por temor, le dice al hoy contrito sus verdades usando aquella analogía de cuando el barco se hunde las ratas son las primeras en buscar salvarse: “…las ratas fueron parte no deseada de la tripulación y, desde entonces, pudo observarse que cada vez que un navío se hundía o comenzaba a hacerlo, ese tipo de roedores huía presurosamente intentando salvar el pellejo. Este forajido vaticina que se aproxima una adversidad en el régimen nefasto y por ser una persona temerosa, de baja moral que hizo un gran daño a la patria ahora trata de abandonar su lugar, evitando así quedar expuesto o sufrir las consecuencias del naufragio rojo…”.

Viendo que el gobierno está perdido y que cada día se parece más a un barco que naufraga torpe e irremediablemente, no parecería ilógico que quienes se han empeñado en apoyarlo hoy quieran tomar distancia para que no les salpique tan feo, y en la cara, el desastre, cuando esta situación llegue a su final. Eso es lo que busca Rafael Ramírez, como aún pretende Luisa Ortega Díaz, salvarse, evadir la justicia cuando se restituya el estado derecho.

Otro forista no fue tan sutil en su apreciación: “Después de ser útil a la revolución te sacaron como un perro de ella, recuerdo a finales de diciembre del 2017 como comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó algunas propiedades tuyas en Caracas. No sé qué buscaban, con toda seguridad algo personal tuyo Ramírez, lo que estaban buscando eran evidencias de donde tienes los dólares, los euros y las propiedades Ramírez Carreño, y las te tus compinches, las de tu suegrita”, no obstante, sigues tan campante, como si nada, en contraste surgen otras opiniones: “Recibo información de personas detenidas, presas, “capturadas” en la “lucha contra la corrupción”, que tienen violados sus más básicos derechos humanos, derechos a la defensa, al trato digno, a la presunción de su inocencia. Otros no saben por qué están presos, llevan ya tres años secuestrados y todavía no tienen una acusación firme. Sus hijos, menores de edad, en la calle, porque el Sebin tomó sus casas, violando la Constitución, el derecho a la protección del hogar.”

No sé qué ideología realmente profesas, ni siquiera se te podría llamar hijo de la izquierda comunista, porque “Comunista” es un piropo o un alago de mucho altura, tú y todos en la mentada revolución son una cuerda de choros y ladrones, apoyados por los serviles, arrastrados y chulos cubanos que hundieron al país a niveles insondables, tú Ramírez eres uno de los principales responsables de esa tragedia que hoy nos agobia, pero como no tienes conciencia ni vergüenza has manifestado tu intención de ser candidato a presidencia. ¿Cómo la ven?

Sobre estas alharacas del Ramírez, he de decir, las mentiras tienen patas cortas, por mas cadenas que transmitan por sus medios de “lavado de cerebro” en el peor estilo de nor-Korea, con aquello que llamamos “la metodología del engaño”, que ustedes usaron desde un comienzo, cuando el comandante Chávez mintió a muchos y solo un líder como Carlos Andrés Pérez dijo que Chávez llevaría esto a una dictadura, eso lo dijo en el programa de televisión Primer Plano (https://www.youtube.com/watch?v=uGIubttz8tY. Ante la pregunta de Marcel Granier, “¿pero cuál es la tragedia que usted avizora si gana Chávez?”, respondió: “Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura, no habrá ley, no habrá derecho de expresión, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción y del poder judicial, se harán más graves aún”. Tenía razón CAP, Chávez llegó al poder y se materializó esa triste realidad, gracias a malandros como el que hoy quiere salvar su pellejo a costa de la mentira, en un afán enfermizo de seguir imponiendo eso que llaman el Socialismo del Siglo XXI.

