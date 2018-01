Publicado en: Opinión

Ene 19, 2018 4:56 pm

Nuevamente el régimen intenta ilegalizar a AD. El viejo proyecto del Galáctico “Comandante Supremo” de freír la cabeza de todos los adecos lo continua su hijo putativo queriendo impedir que nuestra tarjeta, la tarjeta de la auténtica izquierda en Venezuela, no aparezca en el tarjetón. Quieren reducirnos a la clandestinidad, a prohibir nuestras ideas, a silenciar nuestra voz y que dejemos de pedir Pan, Tierra y Trabajo para Venezuela. No lo permitiremos.

En Tocuyito, el único partido que ha denunciado la falta de agua, la crisis de Vertedero La Guasima, la Contaminación del Pao – Cachinche, la explotación ilegal de oro y su consecuencial establecimiento de mafias, la doble tributación al comercio, el desmantelamiento de escuelas y la crisis del transporte, es Acción Democrática. El único vocero del pueblo de Tocuyito, en medio de la censura, de la cobardía de la autocensura y de la violencia militar, ha sido el partido fundado por Rómulo Betancourt.

Clausurar a AD equivale someter a los trescientos mil habitantes de Libertador a la oscuridad, a la explotación y al gobierno del pranato que hoy tiene su rostro visible en Juan Perozo pero cuyos tentáculos asfixiantes se dejan ver en el Penal, el Mayorista y en la sede del PSUV. Hoy, hasta los comunistas de Tocuyito lo reconocen entre dientes (como es natural en su obediencia perruna) diciendo que “Libertador está secuestrado”.

La voz valiente de Acción Democrática, único partido en Tocuyito que propone soluciones, organiza a toda la oposición disponiendo de sede, formando testigos para todas las elecciones y respaldando hasta candidatos ajenos solo por el lógico deber de anteponer el bienestar del país antes que intereses personal, se encuentra amenazado de clausura por disposición de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

Ahora bien, me dirijo a usted vecino. Ciudadano de a pie. ¿Usted dejará que esto ocurra?. En nuestras manos está mostrarle extendido el dedo medio al régimen con una acción contundente: Revalidando a AD. Debemos llegar con animo a la Plaza Bolívar de Tocuyito, el próximo 27 y 28 de Enero, tempranito, ante el funcionario del CNE y su captahuella, y decir con fuerza y orgullo “Soy ADeco y quiero una Venezuela Libre y de los Venezolanos”.

Venezuela no cambiará con la llegada fantasiosa de marines norteamericanos, ni con la llegada de un mesías, ni con la huida de muchos venezolanos a otros países, sólo cambiará arrebatándole el gobierno a los militares con una masiva votación. Eligiendo un nuevo presidente con el respaldo electoral de los obreros, campesinos, estudiantes, pequeños comerciantes y todas las clases explotadas subyugadas por la plaga vestida de verde oliva. Eso no será posible sin una tarjeta en el tarjetón electoral, esa tarjeta es la tarjeta blanca, la de AD. Infórmate, ponte en contacto con tu comité local, movilízate y valida a tu partido. La dictadura intenta llevarnos a todos al matadero. Nicolás Maduro decidió que no puede gobernar a 30 millones de habitantes, solo a 15 millones, por tanto hará desaparecer, como solución final, a la mitad de la población entre el hambre, la violencia o la migración forzosa. ¡Tú decides! Ir al matadero diciendo “amén” o salir a validar a AD. #LucharYVencer

Julio Castellanos / @rockypolitica / [email protected]