Ene 20, 2018 10:10 pm

Un industrial de fuste me comenta: Creo en el federalismo y el poder de las regiones. No entiendo como el liderazgo empresarial, comunicacional, académico, universitario, político del Zulia se pronuncia y hace sentir con todo su peso específico en el quehacer nacional. Aquí no se debate y discute nada. No conozco un pronunciamiento del Zulia y su gente sobre la grave situación que atraviesa el estado y el país. ¿Por qué esperar que desde la capital se nos fije la agenda y se establezcan los parámetros de discusión? El Zulia cambia y el país cambia cuando la sumatoria de las voces regionales se haga sentir. Pequiven, Pdvsa, el contrabando hacia Colombia de combustible y alimentos son temas que deben ser manejados con voz propia. La situación de la agro industria regional también. Tanto silencio aturde, nos dice para finalizar.

El campanazo es para nuestro liderazgo político, universitario, empresarial, gremial y eclesial.

San Sebastián. Ayer (sábado 20) se honró al Patrono de la ciudad, mártir y santo de la iglesia católica. Debió ser un buen momento para que las autoridades electas de Maracaibo hicieran un punto y aparte en sus quehaceres y marcaran el aquí y el ahora de la urbe. Celebramos a San Sebastián en hora menguada. La crisis nos golpea y no hay paliativo. Cada declaración oficial es desmentida por los hechos a pocas horas de ser emitida. Maracaibo anda cojitranca. Sin transporte colectivo, oscura, con bajones eléctricos a diestra y siniestra y cortes no avisados de dos y tres horas todos los días; embasurada, con índices de criminalidad desatados, escasez aguda en anaqueles de supermercados, panaderías, abastos y alto costo de los productos que se consiguen. Sin funcionarios policiales que resguarden personas y bienes (las renuncias en la PBEZ y Polimaracaibo son indetenibles y numerosas), tampoco hay pertrechos, dotación y unidades con las cual patrullar o atender ningún llamado que se produzca. La remuneración que reciben, aun con los fulanos bonos, no les alcanza ni para pagar el desayuno de una semana, cosa que desmotiva y desestimula a sus funcionarios, a Polimaracaibo pa remate, una vez devuelta a su mando natural, la alcaldía de Maracaibo, luego de una oprobiosa y nunca explicada suficientemente intervención por el Ministerio del Interior, le sustituyen sus mandos naturales por jefecitos venidos de la PBEZ.

Entre tanto el gobernador que asumió para sí la solución del tema eléctrico debió caer en el mutismo pues nada de lo que ha ofrecido ha podido cumplirlo. Sigue el problema eléctrico, se agudiza el del agua y la basura no se recoge. El tema del contrabando de alimentos, combustible y el dinero en efectivo, lo abordó con fuerza a través de los medios y en la práctica quedó en nada pues todos los involucrados siguen como si nada hubiera pasado. En el Mercado Las Pulgas se desternillan de la risa frente a los afiches de la campaña con su imagen. El alcalde por su parte no da respuesta al problema de la tarifa del transporte público, deja que los choferes actúen a la libre. Por cierto que la legitima aspiración de los transportistas de elevar el pasaje a 5 y 7 mil bolívares no se compadece con la realidad de los ingresos mensuales de sus pasajeros. A la postre la banca tiene impuesto casi un “corralito” a sus usuarios al solo dispensarles entre 10 y 20 mil bolívares diario en taquilla.

Con respecto a la basura nada más asumir dijo que en 20 días lo resolvería, después cambio a la expectativa a febrero y parece que dejó para ese mes todos los esfuerzos pues la basura en enero no se ha recogido. Lo que se hace es que se quema con el riesgo que para la infraestructura de la ciudad y los munícipes supone los gases tóxicos que emanan de esas piras.

En lo que sí ha sido claro, y para ya, el alcalde, es en querer incrementar los ingresos de la alcaldía como sea; A costa del bolsillo de los Maracaiberos. Reconduce el presupuesto a fin de manejar con libertad y casi que sin control lo previsto para 2018; quiere que se ajusten los tributos municipales -cosa que ya se hizo en septiembre pasado- y se saca de la manga un decreto que quiera llamarlo como quiera, es un nuevo tributo, para el que no está facultado y mucho menos de aplicación retroactiva. En la práctica el burgomaestre está reconociendo lo que señaló en forma reiterada y vehemente su antecesora y que ellos, desde la bancada oficial, negaron más de una vez. La gestión de la alcaldía es imposible de ejecutar por falta de recursos. La insuficiencia para el corriente año esta igualada a los ingresos ordinarios. Así nadie, apenas para saldar los compromisos salariales. De inversión, nada, de ayuda social tampoco.

Ángel Monagas, Gervis Medina. Un fortísimo abrazo solidario a los comunicadores amigos. Después del resultado electoral sabía lo que se les venía, no se llamaban a cuentos, conocen de primera mano a su perseguidor, de lo que es capaz. Llevaron hasta el final su “Caiga quien Caiga” y lo pagaron con creces. Nada más amanecer 2018 les avisaron que su programa radial no saldría más en la 94.1 y Mararitmo 900. ¿La causa? Nadie dice, nadie explica. Todo son presunciones. Los medios prefirieron ejercer la autocensura, la prudencia informativa como la llaman y otros a cambio de…. Bueno eso también está por verse pues ni siquiera la pauta gubernamental está garantizada. No perdemos la esperanza de volverlos a escuchar en alguna estación radial en donde la sagrada misión de entretener, informar y educar no esté sujeta estrictamente al dinero. Mal comienzo para el director de la Oficina de Comunicaciones del Zulia, tener que cargar con esta raya en su gestión, bien sea por comisión, como por omisión. A falta de un proceso administrativo, disciplinario, para los señalados comunicadores, sin el cumplimiento del debido proceso y la garantía del derecho a la defensa queda expuesto él y su oficina, al igual que su mandante, como el censor del Zulia, distinción que en nada lo honra y por la que deberá dar explicaciones, sobre todo ante el gremio, una vez la locura se detenga, la pesadilla pase y volvamos a la normalidad. Será algún día pues esto no se sostiene en el tiempo.

Libros. Habíamos avisado en noviembre pasado y esta semana se concretó. Ya está en circulación la segunda edición, aumentada y corregida del “Diccionario General del Zulia” que firman Jesús Ángel Semprun Parra y Luis Guillermo Hernández. Un documento de referencia que no debe faltar en biblioteca alguna. Enhorabuena a Jesús Ángel, sabemos de lo titánico que fue el esfuerzo para lograr llevarlo a los anaqueles de las librerías. Todo un descubrimiento en Instagram la cuenta @librosasterion. Valioso esfuerzo de @manuelocando por llevar a las manos de la lectoría una gran variedad de libros que día a día enriquecen su biblioteca particular. El intercambio de libros usados es una real alternativa en estos tiempos de crisis donde además en las librerías no hay, por las razones que ya hemos comentado suficientemente en este espacio.

TV . Comenzó en Canal FX el pasado jueves lo que promete ser el primer tubazo televisivo en el cable del año: “The American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace” con Edgar Ramírez, Ricky Martin, Penélope Cruz, Darren Chriss en roles estelares. La puesta en escena fastuosa como todo lo llevado a la pantalla por Ryan Murphy. El primer episodio transmitido a las 11 de la noche (muy tarde para muchos, la reposición dominguera se agradece) no define si la serie va de Versace o de su asesino. Darren Chriss como Andrew Cunnan soberbio. El físico de Ramírez interpretando al diseñador muy avejentado, fofo, descuidado si se quiere. De Martin muy poquito. Le seguiremos la pista.

Esta noche a partir de las 9 en TNT se transmite la 24th edición de la entrega de los SAG Awards. En la continuación de la temporada de premios los actores premian a los actores. No creemos que haya sorpresa en una gala donde actoralmente todo apunta a Elizabeth Moos (Los cuentos de la criada), Sterling K Brown (Ths is Us), Nicole Kidman (Pequeñas grandes mentiras), Alexander Skarsgard (Pequeñas grandes mentiras) como mejores actores en las categorías Serie Drama y Mini Serie, respectivamente. El reparto de The Handmaid`s Tale (Los cuentos de la criada) luce imbatible como Mejor Serie de Drama y la debutante “Glow” parece imponerse a las veteranas de mil batallas en comedia, “Veep” y “Black-ish”.

En lo que a cine se refiere tampoco se esperan sorpresas. “Tres anuncios por un crimen” ganadora del Globo de Oro dos semanas atrás tendrá a todo su elenco recibiendo el galardón en el pódium. Solo le puede aguar la fiesta, “Lady Bird” con una soberbia Saoirse Ronan sumando puntos todos los días. Gary Oldman (La hora más oscura), Sam Rockwell y Allyson Janey (I Tonya) parecen tener las estatuillas aseguradas como mejor actor principal y actores de reparto mientras que Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Margot Robbie (I, Tonya) y Saoirse Ronan (Lady Bird) sabrán quien gana la categoría a Mejor Actriz solo cuando se abra el sobre. Lo propio como Mejor Reparto en cine (equivalente a Mejor Película) que se lo disputan en final cerrado “Tres anuncios por un crimen” y “Lady Bird”.

Radio. Un programa que refresca en las mañanas, “Cambur Pintón” con José Rafael Rivero por Suite 89.1. Toda un vuelta musical a Venezuela y sus ritmos más tradicionales (vals, danza, contra danza, galerón, quirpa, golpe tocuyano, joropo) con el comentario y referencia ilustrativa ajustada, al que no le sobra ni le falta nada. Ya al final de la tarde, en Sabor 106.5, el “caballero de la radio”, Carlos Ernesto Bohórquez, acompaña nuestro regreso a casa con, “Aquellos tiempos felices”, espacio en el que la música del recuerdo que más nos gusta encuentra su espacio. Sin duda todo un regalo al oído.

Para los que preguntan, “Unas son de Rojas y otras son de Arenas” tanto en radio como en televisión estarán de regreso en febrero. Su ausencia en Fabulosa 94.1 y Global TV se ha hecho notar y las vacaciones de Ender y Francisco han sido para su audiencia como que muy largas.

Luis Ugalde s.j. académico. El sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello ingresa el jueves 25 de enero a la Academia de la Historia como Individuo de Número. Corresponderá a Diego Bautista Urbaneja contestar el discurso del nuevo miembro de tan egregio cuerpo. Estaremos atentos a ambas piezas oratorias. Enhorabuena.

Los imposibles (según José Antonio Gil Yepes): La Negociación ha tomado tiempo porque hasta ahora, el juego está trancado entre dos imposibles: el gobierno quiere el reconocimiento de la Asamblea Constituyente y la oposición quiere elecciones transparentes.



Otro. El gobierno convoca a los agroindustriales, agro y cría a Mesas de Trabajo sobre el problema inflacionario. Si no definen cómo liberar los precios y dejar de hablar paja contra la empresa privada para recuperar la inversión, lo demás es perder el tiempo.

Oscar Pérez. Lo ocurrido la mañana del lunes 15 de enero quedará registrado en la historia, la retina y la memoria de todos los venezolanos. Detestable el operativo con el cual el régimen se quitó de encima a un adversario de poca monta. Los tiros de gracia los desnudan. Mucho más detestable el silencio de unos y las manipulaciones mediáticas de otros. Las peleas internas entre las tendencias del oficialismo se pasan factura todos los días. Esto de una revolución bifronte no camina. Los niveles de crueldad visto para con los familiares y deudos de las víctimas en la Morgue de Bello Monte, el Cementerio del Este en Caracas y Jardines la Chinita en Maracaibo ponen de bulto la insensibilidad y sadismo de quienes nos gobiernan. Sepan las autoridades del país, las civiles, militares y policiales que el retrato está plasmado y que como bien dice la conseja popular por estas calles, “después de ojo sacado, no vale Santa Lucia”.

