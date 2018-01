Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 21, 2018

Luego del sepelio de Óscar Pérez, la periodista Beatriz Adrián, le preguntó a tía del inspector cúal fue la razón que motivó a su sobrino a rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

“El punto de quiebre fue cuando le matan a su hermano Edgar Alexander Velásquez Pérez, que lo robaron y le partieron el corazón de una puñalada, el mismo hermano Óscar Pérez recogió a su hermano, hizo todos los trámites y él mismo lo enterró, a partir de allí, él cambió”, confesó.

Pérez, que tenía 36 años, se alzó contra Maduro en junio pasado, cuando sobrevoló Caracas en un helicóptero de la Policía científica -a la que pertenecía- y efectuó disparos contra dos edificios públicos sin causar heridos.

El inspector -que grabó desde la clandestinidad varios videos en los que manifestaba su intención de derrocar la “tiranía” chavista- volvió a actuar en diciembre al liderar con sus hombres el asalto a un cuartel militar, del que se llevaron armas después de someter sin causar heridos a los soldados y recriminarles su lealtad a Maduro.

El pasado lunes 15 de enero en un espliegue policial sorpresivo que desde las 4:00 am agitó la cotidianidad de los habitantes de la urbanización El Araguaney, sector Los Cujicitos, en el kilómetro 16 de El Junquito, para capturar al ex policía Oscar Pérez y a sus acompañantes, culminó casi 10 horas más tarde con noticias de la muerte del ex inspector del Cicpc, Oscar Pérez, así como también de Heiker Vázquez, líder del colectivo Las Tres Raíces del 23 de Enero, otros heridos, detenidos, y muchas suspicacias.