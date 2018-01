Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado del Consejo Legislativo del estado Aragua, José Ramón Arias, advirtió “que las próximas semanas el transporte público podría desaparecer en el estado Aragua y los ciudadanos quedaremos a la orden servicio ilegales, sin seguridad, con mucha improvisación”, si el gobierno regional, junto a los alcaldes, no asumen su responsabilidad como Estado y ejecuta medidas que ayuden a los conductores de unidades colectivas para poder mantener sus autobuses en funcionamiento.

Acompañado por los concejales del municipio Ribas, Luisa Vona y Carlos Arcas, el diputado regional declaró que el caso del servicio de transporte en La Victoria y en Maracay, no es distinto en el resto de las ciudades del estado, donde las personas se están viendo obligadas a trasladarse en camiones 350, cavas y en cabinas de camionetas pick up, que no están adaptadas para el traslado de pasajeros, porque un alto porcentaje de la flota de unidades de las líneas que prestan el servicio de transporte público se encuentran paralizadas por falta de repuestos.

El diputado del Clea, José Ramón Arias, informó que el transporte público es un servicio que constitucionalmente debe prestarlo el Estado, organizado y administrado por los alcaldes y el gobernador.

“El transporte en Venezuela es público no es privado, que lo prestan concesiones privadas es otra cosa, porque el gobierno, por no asumir ese rol en años, otorgó concesiones a líneas privadas para que prestarán el servicio público”, expresó Arias.

El parlamentario regional dijo que los aragüeños exigen al gobernador Rodolfo Marco Torres, y a los alcaldes, en el caso de Maracay, a Pedro Bastidas y municipio Ribas, a Sumiré Ferrara, asuman su responsabilidad, como establece la ley, y tomé las riendas de la situación, planteando el subsidio al transporte como servicio público, “o sencillamente decreta el aumento de pasaje que están solicitando el gremio de transporte, porque el más perjudicado por la negligencia de los gobiernos municipales y regional y alta precariedad con que se prestan el servicio por los niveles de inflación, es el ciudadano”.