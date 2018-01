Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 22, 2018 9:05 pm

El dirigente político carabobeño, Armando Amengual, exhortó al Gobernador Carabobo, Rafael Lacava, que dé la cara y cumpla con la promesa hecha en campaña electoral abocándose a resolver de inmediato la crisis de transporte público que afecta a los ciudadanos y que este lunes se agudizó en toda la entidad.

Nota de prensa

Amengual sostuvo que la seguridad de los carabobeños está en peligro toda vez que los pasajeros se han visto obligados a subirse a camiones y camionetas tipo pick up, sin ningún tipo de medidas de seguridad, para poder llegar a sus puestos de trabajo, lugares de estudio o a sus hogares.

“La crisis de transporte no tiene dos días, lleva meses y el gobernador Lacava se hace la vista gorda y no está cumpliendo con lo que prometió. No es posible que en todo este tiempo, no haya ofrecido soluciones concretas a los transportistas para que puedan adquirir cauchos, baterías, lubricantes y repuestos a precios preferenciales o mediante líneas de crédito”, indicó.

Al respecto, advirtió que estamos ante una posible crisis que puede desencadenar en un mayor número de ciudadanos heridos o muertos, toda vez que la falta de mecanismos de seguridad, ha llevado a que los usuarios se caigan de estas unidades de transporte improvisadas, como ha ocurrido en las últimas semanas.

Armando Amengual se solidarizó con quienes han resultado heridos y con los familiares de quienes han fallecido víctimas de accidentes al verse obligados a utilizar este tipo de unidades para trasladarse y cumplir con sus quehaceres diarios.

“El Gobierno en lugar de ofrecer soluciones, ahora se ha dedicado a sacar autobuses del ejército incrementando el riesgo de los pasajeros que viajan amontonados en estas unidades que no están aptas para hacer transporte público, y donde tienen que hacer maromas para subir o bajar debido a lo alto del escalón para abordarlos”, indicó.

En este sentido, dijo que con esta medida solo se contribuye al riesgo que enfrentan los ciudadanos y exigió a Lacava que “le hable claro a los carabobeños y que diga de una vez por todas si es capaz o no de resolver esta crisis del transporte público que va a terminar dejando sin empleo a muchos carabobeños que no pueden llegar a sus puestos de trabajo”.

De igual forma, exigió que se ofrezca un balance sobre la operatividad de las unidades de TransCarabobo debido a que “en medio de esta crisis, son muy pocos los autobuses Yutong importados por el Gobierno que vemos en las calles prestando servicio a la ciudadanía cuando en campaña y durante actividades políticas, aparecen por doquier”.

Por último, hizo un llamado a las autoridades a que se sienten con los transportistas –que hasta ahora no han sido convocados formalmente a una mesa de diálogo- para discutir los problemas operativos y frenar el aumento del pasaje que, las pocas unidades que están trabajando, han comenzado a implementar.

“Elevar el costo del pasaje a Bs. 3 mil y Bs. 5 mil es un golpe al bolsillo de los ciudadanos que cada vez ven más mermada su economía y esto puede contenerse si se le ofrecen soluciones concretas a los transportistas”, concluyó.