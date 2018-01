Publicado en: Actualidad, Internacionales

Ene 22, 2018 3:44 pm

El gobernador de Florida, Rick Scott, ratificó este lunes su apoyo a medidas que sirvan para “acabar” con el “régimen” de Nicolás Maduro en una reunión con miembros de la comunidad venezolana celebrada en Miami Lakes (Florida), reseñó EFE.

Los venezolanos radicados en el sur de Florida defendieron la necesidad de una “intervención humanitaria” en Venezuela ante una situación que calificaron de “devastadora” e instaron a Scott a usar su influencia en la Casa Blanca para endurecer las acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Tras la reunión, celebrada en una universidad de Miami Lakes, el gobernador aseguró en declaraciones a Univision que las iniciativas legislativas que propuso el pasado año para prohibir cualquier negocio con el Gobierno de Venezuela “están ahora en la Cámara de Representantes” y espera del mismo modo que “vayan al Senado”.

En la misma línea, el portavoz de la Cámara de Representantes de Florida, Richard Corcoran, presente en la reunión, aseguró que las propuestas del gobernador Scott se convertirán definitivamente en ley este miércoles.

Se trata de dos proyectos -SB538 y HB359- que en octubre ingresaron en el Poder Legislativo y que prohíben “estrictamente” al estado y todas sus agencias invertir en cualquier empresa que haga negocios con el Gobierno del presidente venezolano.

“La gente que viene de Venezuela está devastada. Veo paciencia, pero muchos han perdido la esperanza. Parece un problema pequeño comparado con lo que tenemos ahora, pero Venezuela significa mucho también aquí”, dijo una asistente a la reunión.

En respuesta a esta intervención, Scott sostuvo que “tiene que ser muy difícil dejar tu país y venir aquí” y aseguró que su Administración “continuará haciendo todo lo que esté en sus manos”.

“Es especialmente doloroso en un país que era tan próspero 25 años atrás”, dijo el gobernador republicano, cercano al presidente Donald Trump.

Asimismo, otro asistente a la reunión pidió a Scott acciones para “artistas, cantantes y talentos venezolanos aplaudidos en su país” que ahora se encuentran en Estados Unidos “pasando hambre”.

“Se están mudando para la Florida y muchos no tienen ni siquiera trabajo. Aquí no son nadie y no tienen posibilidades”, dijo.

Scott recordó que “no tienen control sobre la inmigración”, pero que desde su Administración “harán todo lo que puedan para ayudar estos casos concretos”.

“El empleo está creciendo cada mes. En Florida no solo está viniendo gente de Latinoamérica, sino de todo nuestro país. Es algo maravilloso”, respondió.

Uno de los presentes insistió en la influencia de Scott para actuar más contundentemente en su Venezuela: “Necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Sabemos de su influencia en la Casa Blanca. El problema estará también en este país, con el narcotráfico, por ejemplo”.

Scott brindó su ayuda a la comunidad venezolana aunque declaró que “muchas de las ideas que han oído hoy necesitan una acción gubernamental”.