Ene 22, 2018 10:01 pm

Los nietos gemelos del periodista, Juan José Ojeda, fallecieron este lunes por falta de incubadoras en el hospital Domingo Luciani de Caracas.

Los bebes nacieron prematuramente, motivo por el cual, requerían de este aparato para poder vivir pero en ningún sitio encontraron una unidad que contara con todo lo necesario para mantenerlos con vida, denunció el comunicador social a través de sus redes sociales.

Ojeda señaló que no hay palabras que describa el dolor que siente. “Hijos no se imaginan como me cambiaron la vida para bien. Mientras viva, ustedes serán mi guía y mi luz” escribió luego de sus decesos.

#22Ene Gracias a la descoordinación en el área de salud en Venezuela la vida de mi nieto Lian José simplemente se desvaneció a la 1:40am #SeNosFue_LianJose #AlanJose_LuchaPorVivir — Juan Jose Ojeda (@juanjoseojeda) 22 de enero de 2018