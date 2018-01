Ene 23, 2018 6:09 pm

El departamento de política exterior de Canadá hizo público este martes su respaldo a las sanciones de la Unión Europea realizadas el 22 de enero, en contra de siete funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Mediante una publicación en su cuenta en la red social Twitter la institución canadiense informó que “la comunidad internacional no tolerará más abusos y que da la bienvenida a la decisión de la comunidad europea para defender la democracia”.

“La comunidad internacional no tolerará más abusos por el régimen de Maduro. Canadá da la bienvenida a la decisión de la Unión Europea para imponer sanciones. Estamos asociados en la defensa de la democracia en Venezuela… y todo el mundo”, escribió la institución en la plataforma digital.

The international community will not tolerate further abuses by #Venezuela‘s Maduro regime. Canada welcomes the European Union’s decision to impose sanctions. We stand with partners in defending #democracy & #humanrights in #Venezuela & around the world. @EUCouncilPress https://t.co/2snlMcgqHw

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 22 de enero de 2018