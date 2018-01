Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 23, 2018 9:32 am

En lo que va de año, no ha entrado al estado Táchira, ni un bulto de harina de trigo por las medios legales y que por esta situación, un alto porcentaje de las panaderías del estado están sin producir dicho alimento por lo que le piden a la Vicepresidencia de la República, atenderlos para que se solvente la aguda crisis por la que están atravesando, publica La Nación

Gabriel Ayala, presidente del Consejo de Panaderos del Táchira dijo en la asamblea general que agrupa a más de 20 asociaciones de panaderos, que: “estamos requiriendo una respuesta inmediata del Gobierno nacional porque el Táchira es el estado mayor productor de pan y nos están marginando en cuanto al envío de harina de trigo, por lo que hacemos un llamado a Sunagro para que se acuerde de este pueblo ya que no entendemos qué factores han influido para que se nos castigue de esa forma”.

Dijo Ayala que hay gente padeciendo por la falta de harina de trigo a lo que se suma las grasas, azúcar, que sólo se consigue en un mercado especulativo, y necesitamos que el Gobierno central tome cartas en el asunto porque este gremio está organizado y no nos dan respuestas”.

Agregó que están abiertos a trabajar con Sunagro e incluso con las empresas que ellos designen para la distribución porque lo más importante es que no vayan a la quiebra, “hay una empresa distribuidora que no tiene la capacidad para surtir a 1100 panaderías del Táchira por lo que se debe crear más empresas para evitar el caos. Recuerden que ya hay éxodo de trabajadores y de familiares porque las panaderías en la región no tienen solución con la llegada de harina de trigo”.

—Estamos pensando ir a marchar a las plazas Bolívar de todos los municipios, para que la gente se nos sume, porque son las panaderías del Táchira las que están en riesgo y queremos dar a conocer la situación y que se conozca a través de la Asamblea Nacional Constituyente una realidad en el Táchira, señaló.

Según Ayala, esperan que el Gobierno les atienda porque el presidente Maduro ha dicho que extiende los brazos al empresariado y “por eso nosotros queremos reunirnos con ellos a través de la Vicepresidencia de la República porque vemos que es la única forma de que se solvente esta aguda crisis por la que pasamos los panadero del estado”.

Augusto Medina