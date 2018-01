Publicado en: Opinión

Ene 23, 2018 5:55 am

ALTO

“EL CASO”:

No quede duda. El error más grande cometido en estos casi 20 años desde que el chavismo (¿castrismo? ¿madurismo?) controla todos los poderes tuvo lugar el pasado 15 de enero con el asesinato del expiloto del CICPC, Oscar Pérez y seis de sus compañeros en un enfrentamiento con fuerzas del gobierno de Maduro en El Junquito. Cuando digo error me refiero a que por años han tratado de cubrir las formas y cuidar uno que otro aspecto referente a los Derechos Humanos, aunque en las llamadas OLP, Operación Liberación y Protección del Pueblo), violaron todas las normas hasta convertirlas en una especie de operación “exterminio” de bandas criminales y de personajes que no estaban alineados con el gobierno y sus protegidos. La documentación es vasta y con pruebas. Esta vez no les importó nada con tal de dar una lección a cualquier otro “Pérez” que pueda surgir dentro de las filas militares o civiles en medio del peor clima político, de derechos, de democracia, de violencia, de inseguridad, de ética y de gobierno en nuestra historia contemporánea. ¿Escuela cubana siguiendo el ejemplo de casi sesenta años de “exitosa” dictadura dependiente de la URSS en su momento y de Venezuela estos 20 años? Con los medios de comunicación censurados, atemorizados, comprados, temerosos, sigilosos y con el permanente susto de una asamblea constituyente ilegal pero que se usa para sembrar ese terror entre todos los venezolanos, poco queda para estar al día en el acontecer nacional. Solo las redes sociales, los medios digitales, las señales de medios libres del exterior y el “boca a boca” que desde “patriotas cooperantes” hasta funcionarios asqueados por lo que ven, surge en el caudal informativo que no se detiene a pesar de esas trabas. Ya comentamos que en 2014 se pudo armar el rompecabezas de los sucesos en La Candelaria con menos pruebas que las que hay ahora. El hecho de tener una transmisión en vivo desde el sitio del enfrentamiento con testimonios que incluyen conversaciones entre los actores de ambas partes, la promesa de rendición y de respeto a la vida -a nombre del presidente- hecha por un funcionario, la participación de grupos paramilitares del oficialismo y los videos demostrativos del uso de un arma de guerra -lanza granadas ruso RPG-7 anti tanque- son ya pruebas suficientes. Demostrado estaba en las imágenes que había civiles desarmados cuando una mujer embarazada habla a la cámara afirmando no estar herida en ese momento. Añádase a ellas las autopsias y los documentos forenses donde los llamados tiros de gracia -con el cuido de no darles en el rostro para evitar las fotos- estarían comprobados en algunos de ellos. Presionaron para cremar los cuerpos para desaparecer evidencias. Hasta amenazas de renuncia de funcionarios si ello se hacía. No hubo ningún recato. No pensaron a futuro ni en su futuro. Hemos visto como los llamados crímenes de guerra no prescriben. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya esta siempre lista para recibir las acusaciones de casos como éste. Todas las violaciones a lo que está prescrito para estos casos en la jurisprudencia global quedaron demostradas. El gobierno lo sabe ya. Por eso el silencio sepulcral de la Fiscalía General por estos días. Bien lo escribía el abogado penalista Jesús Alejandro Loreto en el portal ProDaVinci: “incluso los más sanguinarios y crueles asesinos tienen derecho a ser condenados en el marco de un juicio justo. Cualquier otra cosa es barbarie. Adicionalmente debe enfatizarse que el grupo del que Óscar Pérez formaba parte, no era un cuerpo beligerante al que le aplicaran las reglas de un conflicto bélico convencional, según los tratados internacionales sobre las leyes y costumbres de guerra. Dicho de otra forma, el objetivo de la “Operación Gedeón” debía ser únicamente la captura del grupo, pues este no era miembro de una fuerza enemiga, sino de una banda criminal -según la versión oficial- por lo que el resultado sería un estruendoso fracaso, ya que fallecieron tanto funcionarios policiales como presuntos delincuentes. Siendo así, la averiguación del Ministerio Público debe abarcar no sólo los delitos que le atribuyen a Óscar Pérez, sino también las condiciones en que este y otras 8 personas perdieron su vida, más aún cuando el ministro Reverol la ha calificado públicamente como un éxito y el presidente Maduro se ha congratulado por ello”. En fin, varios colegas han reseñado estupor, indignación y rechazo en distintos miembros de las fuerzas armadas y en organismos policiales y de inteligencia en torno al modus operandi de esa operación. El tiempo nos dirá si esto traerá consecuencias …

MEDIO

¡AY EUROPA¡:

Con las sanciones de la Unión Europea se llega al nivel que más consecuencias tiene para los señalados por ese conglomerado de naciones. Con pruebas de inversiones y propiedades en países del grupo se toca a los bolsillos de los jerarcas y algunos de sus testaferros. Uniformados (generales -mayores, de división y de brigada hasta capitanes) junto a civiles con propiedades comprobadas en España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta, Luxemburgo, Reino Unido, Rumanía, Bulgaria, Polonia Irlanda, Austria y Alemania están en el ojo de las autoridades. No es lo mismo no poder viajar e invertir en los Estados Unidos que tenerlo prohibido o confiscado en 28 países. Sin embargo el ministro vocero de la UE lo dejó muy claro: “esta medida es un incentivo para ayudar a la negociación” y la decisión “puede ser reversible”. Avisados pues …

