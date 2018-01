Ene 24, 2018 11:19 pm

La noche de este miércoles se reactivo la cuenta en Twitter del presidente fallecido Hugo Chávez, @chavezcandanga, y las reacciones de los usuarios de la red social no se hicieron esperar.

Desde memes, hasta resúmenes de los cinco años de mandato de Nicolás Maduro fueron la respuesta al misterioso tuit que se generó de la cuenta de Chávez en víspera de elecciones presidenciales.

A continuación las mejores respuesta al tuit:

Pusieron Wi Fi en el inframundo ????? Mariko como se te extraña en Twitter, antes yo entrba aquí a cagarme de tus multadas. Ahora ya no es lo mismo… pic.twitter.com/7RtsD4xwTG

Que manipulacion tan balurda. Elecciones y aparece chavez… no me jodan

Bueno marico, te pongo al día: La inflación el año pasado fue de 2.600%, el dólar aumenta 20.000 bs por hora y lo controla una página llamada DolarToday, no sé si te acuerdas. Ya el petróleo no nos da real y la petrochequera ya no compra países y los tenemos en contra.

— Lían (@LianRz) 25 de enero de 2018