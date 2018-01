Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 24, 2018 9:34 am

El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, se refirió a la situación económica que atraviesa el país y cómo ha afectado a la empresa privada durante una entrevista a través del canal Globovisión y señaló que el sólo el 30% del sector económico en el país es el que trabaja. Además, informó que se han hecho propuestas, desde Conindustria, para poder revertir la grave crisis que afecta a los venezolanos.

LaPatilla.com

Olalquiaga explicó que de las 2.600 industrias que él representa al menos 1.100 expresaron que la probabilidades de mantenerse vivas este año eran muy remotas, al no poder sostener la producción mínima motivada por la hiperinflación.

Al ser cuestionado sobre la necesidad un cambio de gobierno para estimular la economía, Olalquiaga consideró que ante “esta crisis económica lo que se necesita para conseguir una mejoría es un cambio en el modelo económico. Pero no hay la disposición a cambiar ese modelo porque se han presentado muchas oportunidades para que se dé y no lo han hecho”.

El presidente Conindustria enfatizó que esta economía es cancerosa y no va a dar resultados en la producción. En este sentido, consideró que Venezuela amerita un estudio de Estado porque “en plena expansión económica, quebró”.

Para Olalquiaga, aunque se haga una apretura en el acceso a las divisas, también debemos lidiar con la hiperinflación que es producto de la política monetaria donde constantemente se recurre a la emisión de la moneda y esto diluye el valor del bolívar.

Sobre la creación de El Petro y el bitcoin, Olalquiaga explicó que ese tipo moneda no traer muchos beneficios al empresario.

En relación a los venideros comicios electorales, el representante de Conindustria afirmó que “Venezuela tiene que pasar por un proceso electoral para poder cambiar a los actores gobernantes pero no de la manera que se planteó en la ANC porque no hay un respeto a la credibilidad del proceso” y el Consejo Nacional Electoral debe garantizar un proceso transparente.

Ante la propuesta de Lorenzo Mendoza como candidato presidencial, Olalquiaga lo valoró como viable para “formar parte del gobierno, no se si como presidente” pero un empresario debe formar parte de gobierno, a juicio de Olalquiaga.

“Estamos en un país en el cuál se ha producido una diáspora que se cuantifica entre 2 y 4 millones de personas (…) en el marco de una creciente de mortandad que significa el hecho de no tener alimentos y medicinas hasta alcanzar unos indices donde se presenta un debate, si el caso de Venezuela se puede calificar o no de genocidio, en la cual hay unas implicaciones de: no se toman las medidas porque se pretende que haya unos niveles mortandad importante de personas, empresas, empresas y estructura social”, comentó el empresario.