Ene 24, 2018 8:35 pm

El régimen de Nicolás Maduro —rechazado por gran parte de la población venezolana y condenado por la comunidad internacional— también enfrenta problemas en mantener contenta a la masa de soldados y policías que lo sostienen, ahora que la escasez de comida y la hiperinflación comienzan a golpear con fuerza las puertas de los cuarteles.

Por Antonio María Delgado / El Nuevo Herald

Reuniones recientes sostenidas por el alto mando militar y documentos internos de las Fuerzas Armadas venezolanas muestran la creciente preocupación del régimen por la acelerada desmoralización de la tropa, ante un alarmante aumento en los casos de insubordinación y deserción.

Las manifestaciones de descontento entre componentes del Ejército y la Guardia Nacional se suman a las registradas en las filas de la policía de investigación CICPC tras el asesinato transmitido en vivo por las redes sociales de unos de sus miembros, el policía insurgente Óscar Pérez.

“Hay malestar y hay falta de disciplina. La tropa está desmoralizada”, dijo desde Washington el general Herbert García Plaza, ex ministro de Maduro. “En las instalaciones militares han declarado un estado de alerta que no es normal en este momento porque ni siquiera hay manifestaciones en las calles. Es como si pensaran que al enemigo lo tienen por dentro pero no lo vieran”.