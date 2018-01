Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 24, 2018 10:40 am

Villca Fernández, preso político desde el 31 de enero, se encuentra en cama y con la mitad del rostro dormido, con la esperanza que sea trasladado al Hospital Militar por los graves problemas de salud.

LaPatilla.com

Fernández también hizo énfasis en que si Villca no recibe atención médica inmediatamente “puede tener una subida de tensión que puede incurrir en un ACV o en un derrame”, y aseguró que “ese es el temor que tenemos sus familiares”.

“Desde el año pasado Villca sufre problemas de la tensión. Solamente fue trasladado una vez el año pasado y no lo atendieron. Lo preocupante es que quiénes están al frente del Sebin no cumplen con el traslado de atenciones médicas ni de los traslados a los juicios. Es una burla tanto para los familiares como para los presos”, dijo su padre.

El Sebin es sordo

Su padre en reiteradas ocasiones ha denunciado este hecho y asegura que el silencio absoluto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ante la exigencia de traslado es indignante.

“Mi hijo tiene un lado de la mandíbula dormida y tiene graves problemas de salud. Lleva meses con la tensión alta y hay un silencio absoluto por parte del Sebin, porque ellos solucionan todo con un silencio”, dijo Fernández el pasado 23 de enero en una entrevista exclusiva a La Patilla.

Y la tortura continúa. Médicos del propio ente policial que han evaluado al detenido también exigen su traslado a algún centro hospitalario, pero los funcionarios se tapan los oídos y prefieren voltear la vista ante todas las denuncias que se han hecho en los medios de comunicación.

“Ninguna institución pública nos hace caso”

No obstante con esto, el señor Fernández señala que en Venezuela “no existe una separación de poderes y que el ensañamiento contra los presos políticos es peor cada día”.

No tenemos ninguna institución a la que acudir para exigir que se cumplan las leyes. Los presos políticos merecen plena libertad, y Villca no debería estar preso por mandarle un tweet a Diosdado Cabello, pero en Venezuela no hay separación de poderes y el ensañamiento contra los presos políticos es mayor”, explicó.

En un acto de apoyo, ONGs se unen para pedir por Villca

Amnistía Internacional (AI) Venezuela solicitó este pasado miércoles a las autoridades competentes que permitan que el estudiante pueda recibir atención médica de inmediato.

“Médicos han solicitado su trasladado al hospital, la Fiscalía General dictó una orden a tal afecto que aún no ha sido ejecutada. Su traslado fue pospuesto por quinta vez en noviembre mientras que su salud continua empeorando”, explicó por medio de un tweet la organización Amnistía Internacional.

Además, diche organización no gubernamental aclaró que “es un preso de conciencia” que debe ser liberado de manera incondicional.

Las enfermedades no esperan

Bronquitis, problemas gastrointestinales, tensión alta, dolores de espalda y migraña son algunos de los padecimientos que sufre el preso político, porque las enfermedades no esperan un traslado para atacar.

La condiciones en las que se encuentra el “secuestrado”, como él mismo se denomina, son pésimas y no ayudan a su estado de salud.

Preso por hacerle frente al gobierno

Fernández es un activista y líder estudiantil que participó en diversas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, que pasó dos años en la clandestinidad y se encuentra recluido en la sede del Sebin desde enero de 2016.

Cabe destacar que se encuentra recluido en El Helicoide por publicarle un tweet a Diosdado en donde le exige que tenía los días contados.

“Diosdado Cabello: Tienes los días contados en el poder y tienes muchas cuentas pendiente con la justicia… No te tengo miedo. Revocatorio ya”, escribió por medio de sus redes sociales un día. ¿Y cuál fue la respuesta del actual constituyente? Una celda en las mazmorras del Sebin para Villca

Los cargos imputados fueron instigación al odio y divulgación de información falsa, y después de más de un año no ha tenido ni siquiera la apertura de juicio y tiene más de diez diferimientos, lo que lleva a preguntarse ¿Es que acaso la justicia es ciega o solo ve el lado que le interesa?