Ene 25, 2018

El naufragio más fascinante de la historia sigue dando que hablar más de un siglo después. Y ya no es sólo por las cintas que se estrenan en torno a él, sino porque, por primera vez, cualquiera de nosotros podrá visitar sus restos. traveler.es

Bueno, quizá, no exactamente cualquiera… Para empezar, quien quiera emprender este viaje hacia los misterios del Titanic deberá saber manejar una zodiac en mar picada, y lo que ya es algo más complicado: estar dispuesto a gastarse 105.129 dólares(unos 87.400 euros). Esta cantidad no está elegida al azar: es, según Blue Marble, la compañía que organiza la expedición, el equivalente a lo que costaba el pasaje en primera clase en su día, después de ajustar el precio a la inflación actual.

Asimismo, tampoco será fácil ser seleccionado para formar parte del equipo que visite los restos del crucero. ¿La razón? Sólo habrá nueve plazas abiertas al año, y la expedición se repetirá tan sólo tres veces cada 365 días.

Así, en 2018, la misión tendrá lugar del 27 de junio al 8 de julio; del 12 al 22 de julio (pero ya no quedan plazas para esta fecha), y del 26 de julio al 5 de agosto. También están abiertas las plazas para 2019 –por un precio de casi 90.000 euros– ¡y ya están prácticamente todas completas!

Por otra parte, la compañía no asegura durante cuántos años abrirán nuevas fechas: depende de lo que tarden en realizar la documentación exhaustiva del barco a través de imágenes y datos sónicos, que es la causa principal de los descensos.

“Lo primero que pedimos a los interesados es que completen una solicitud formal de tripulación; luego, los llamaremos para tener una charla en profundidad o para conocernos, según donde viva el cliente. Es de suma importancia para nosotros que todos estos ‘Especialistas de Misión’ tengan la misma mentalidad y aprecien que esta es una oportunidad para ser parte de una expedición única en la vida en la que pueden participar plenamente con la tripulación y los científicos involucrados en inspeccionar los restos”, explica a Traveler.es Elizabeth Ellis, fundadora de Blue Marble.

El descenso tendrá lugar en un submarino que todavía está en fase de desarrollo, elCyclops 2, a cargo de la empresa estadounidense Ocean Gate Inc. No obstante, no es esta la única compañía que se atreve a recorrer los casi 4.000 metros que separan lo que queda del Titanic de la superficie: la empresa BlueFish, que ofrece “experiencias exclusivas”, está a punto de revelar sus fechas de inmersión para este año, y las plazas estarán abiertas para 20 personas cada vez. ¡Tus posibilidades se multiplican!

Eso sí, date prisa en reservar tu puesto, pues un estudio descubrió en 2016 que existeuna bacteria que podría acabar con los restos del naufragio más famoso del mundo en apenas 15 años…