Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 25, 2018 8:00 pm

María Corina Machado publicó un video a través de su cuenta en twitter en el que manifestó su opinión acerca de la convocatoria a elecciones presidenciales que realizó el gobierno venezolano y a través del audiovisual emitió un contundente mensaje.

“Quiero que tú sepas que pienso de la convocatoria a elecciones presidenciales que hizo Nicolás Maduro y la fraudulenta Constituyente cubana, No son elecciones, es un narcofraude y la respuesta es una sola, y es No”, son la primeras palabras de Machado en el video.

Y prosiguió “aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o se ven tentados a ello, no pueden ser parte, ser cómplices de un proceso que lo que busca es legitimar a este régimen no solo seis años más, sino indefinidamente. Aquellos venezolanos que queremos votar, que queremos elecciones debemos entender que estas no son elecciones, en Venezuela hay un narco-estado y esto no es más que un narco-fraude”.