Ene 25, 2018 6:21 pm

El año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un Plan de Acción Global para Combatir la Trata de Personas en el que instaba a los Estados a adoptar planes de acción nacionales para poner fin a este delito. caribbeannewsdigital.com

A partir de marzo de este año la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lanzarán una guía para que las aerolíneas capaciten a su personal de cabina para que puedan identificar casos de trata de personas dentro de los aviones.

“Si los tripulantes de cabina sospechan que hay un caso de trata a bordo de una aeronave, es necesario evaluar adecuadamente la situación antes de iniciar cualquier respuesta “, indica la publicación.

Entre las situaciones que delatarían un posible caso de trata se encuentran que un pasajero no controle su documentación o lleve documentos de identidad falsos, desconozca su destino final, no pueda expresarse directamente, o que no tenga la libertad de movimiento para alejarse de quienes le acompañen en la aeronave.

Si alguien de la tripulación identificada a una posible víctima, la guía aconseja que se sigan una serie de procedimientos específicos de notificación, tanto si la aeronave está en aire o en tierra, siempre con la prioridad de no poner en peligro la seguridad de la víctima o de los demás pasajeros.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo señalan que la trata de personas es uno de los delitos más redituables, al dejar ganancias anuales de más de 150 mil millones de dólares.