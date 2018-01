Publicado en: Opinión

Ene 25, 2018 6:46 am

ADELANTO (I). Finalmente el gobierno se jugó la carta del adelanto de las elecciones presidenciales. Muchos alegan que eso estaba cantado a partir de la victoria oficialista sobre las protestas y los triunfos electorales. En parte tienen razón, porque tal como hemos analizado en VyR hasta el 11 de diciembre la situación era 100% favorable para que el gobierno adelantara ese proceso y ganara un nuevo período presidencial, pero posteriormente ese escenario se alteró. No se modificó por alguna brillante jugada de la oposición, sino porque la situación interna se deterioró en torno a quien debía ser el candidato presidencial, el latente riesgo de un intento de reelección de Maduro, pero sobre todo por la aceleración de la crisis y sus efectos en las clases más vulnerables que son su “público controlado”. Las condiciones favorables habían cambiado y se pusieron peor en enero como consecuencia del comienzo del colapso de la economía. Al no tener consenso en torno a quién podía ser el candidato en sustitución de Maduro y ante la crisis habían pospuesto la toma de esa decisión vía ANC ¿Qué cambió? Sin duda que las sanciones de la Unión Europea, el avance de la crisis, el efecto de la masacre de El Junquito e incluso el crecimiento de la opción de Lorenzo Mendoza, los convencieron de aplicar la jugada, entre otras razones. Sobre todo la medida que contra varios líderes del oficialismo tomó la UE los obligó a tomar la decisión de ir a las presidenciales antes del 30 de abril, pero además los conduce a aceptar a un Maduro candidato aunque tengan que ponerse un pañuelo en la nariz. Fíjense que hasta hace pocos días connotados voceros del oficialismo proyectaban esas elecciones para mediados o finales de año, pero las circunstancias se modificaron y debieron acelerar el proceso ¿Por qué las sanciones actúan como detonante? Porque sólo faltaba que la UE se uniera a Estados Unidos en el cerco a los líderes oficialistas para que ellos quedaran atrapados. Europa había sido el refugio ideal para el dinero que habían logrado con los negocios muy turbios, pero ese paraíso ahora es un nuevo infierno. Ante ese adverso panorama les queda la opción de aislarse en el país y buscar dos objetivos. El primero protegerse en Venezuela aunque eso significara perder buena parte de su riqueza, pero además porque endureciendo su postura podrían forzar a una negociación más amplia y favorable a sus intereses. Los sucesos en los cuales fueron ajusticiados Oscar Pérez y parte de sus compañeros también incidieron porque no previeron nunca que los sucesos iban a ser relatados casi que en tiempo real y esa documentación de la masacre hizo disparar el “costo de salida”, porque quedaron las pruebas que desmontan la versión oficial, tal como analizamos esta semana en VyR, y eso pudiera ser usado contra ellos ( LEA : http://verdadesyrumores.com/conflicto-el-elevado-costo-de-la-masacre-de-el-junquito/). Pero también se debe agregar el interesante crecimiento de la opción de Lorenzo Mendoza a la Presidencia a pesar que él no ha dicho que aspira ¿Cómo influyó eso? Es probable que sus cálculos le hayan indicado que de realizar las elecciones en diciembre, Mendoza tendría más tiempo para preparar su aspiración y sobre todo para unir a la mayor parte del 70% disidente en torno a su figura y eso se hubiera podido traducir en una avalancha de votos que no podrían contrarrestar con su 30% de votación. Pero con el adelanto creen que Lorenzo se mantendrá al margen por el escaso tiempo que hay. En lo político la crisis también tiene su impacto, porque la calamidad nacional está erosionando la capacidad de controlar a su 30%. Recuerden que buena parte de esa minoría sostiene su apoyo al gobierno sobre la base de la recompensa económica, la presión y el chantaje. Al no tener el dinero para seguir financiando el modelo clientelar no habrá comida o bonos que repartir, pero además la hiperinflación diluye cualquier bonificación. Incluso están viendo con preocupación cómo hay una creciente migración de sus votantes y el mejor ejemplo son los balseros de Falcón que en su mayoría tenían el Carnet de la Patria o sea que eran parte de la caja chica electoral oficialista o los colectivos aragüeños que cruzan hacia Colombia empujados por la calamidad. Por todas estas razones en lo político adelantan las elecciones, porque quizás para mediados o finales de año habrían perdido su capacidad de ganar a pesar de ser una minoría, pero además el “costo de salida” probablemente no sólo habría tocado sus puertas, sino que las hubiera derrumbado. Para el primer cuatrimestre del año tienen todo a su favor para ganar. Para el resto del año hay serias dudas sobre esa posibilidad de triunfar. Por eso aplican control de daños y se lanzan a la aventura de adelantar las elecciones.

IR O NO IR. He ahí el dilema de la oposición venezolana que se agrupa en la Mesa de la Unidad Democrática. No es una decisión fácil. De pronto es la más compleja que les ha tocado tomar en los últimos tiempos, sobre todo por la grave pérdida de credibilidad que han sufrido los partidos y el costo para el país de una nueva victoria oficialista. La disidencia partidista está claramente dividida desde el fracaso de las protestas de 2017. Incluso se comenta que varios líderes no se hablan entre ellos. Ojala logren comunicarse de nuevo y concertar la decisión que sea mejor para el país. Aun no fijaré una posición como columnista sobre el tema, ya que prefiero esperar algunos acontecimientos. Pero es importante analizar la situación a la que se enfrenta la MUD. Acudir a un proceso electoral con la desventaja que existe en la actualidad es muy cuesta arriba. Un CNE y un Plan República parcializados dificultan participar, porque en la actual conformación del sistema electoral siempre el favorecido será el gobierno. A pesar de eso hay que también tomar en cuenta que cuando la participación de los electores es masiva, no es posible hacer maniobras a gran escala, como se demostró en las parlamentarias de 2015. Por el contrario cuando la participación es baja, el PSUV despliega su operación de irregularidades sin ningún problema y eso se manifestó en las regionales y municipales de 2017. Ahora bien, ¿Puede haber una participación masiva de la disidencia ciudadana en las presidenciales? Eso depende de múltiples factores. El primero es que el candidato de la Unidad verdaderamente motive al elector, transmita seguridad en la posibilidad de victoria e invite a soñar en la recuperación del país ¿Eso lo pueden lograr los actuales aspirantes? No, ninguno de los líderes actuales puede lograr eso porque ni siquiera generan la confianza necesaria en las mayorías, mucho menos podrán levantar el ánimo opositor. Por eso creo que convocar a unas primarias con la participación de los mismos candidatos actuales sería un estruendoso fracaso y sería el principio de la derrota final. Lo mejor sería escoger al abanderado de la Unidad mediante el consenso, pero eso no es fácil porque ninguno de los aspirantes actuales tiene las cualidades para generar dicho consenso. Lo ideal es que la oposición logre equilibrar las condiciones electorales y el moribundo diálogo parece la última oportunidad para lograr eso, pero también es prudente recordar que una de las trabas para llegar al anhelado acuerdo ha sido la renovación del CNE, pues el gobierno sólo está dispuesto a entregar un solo cargo de rector, pero además se niega a ceder la presidencia para un neutral ¿Qué debe hacer la oposición? Meditar mucho, consultar mucho y tratar de construir la candidatura de un outsider que sería la única oportunidad, por ahora, de levantar y unir al 70% que no está con el gobierno ¿Sería Lorenzo Mendoza? Es el mejor posicionado y se ha convertido en un interesante fenómeno electoral, tema que analizamos en esta columna.

ADELANTO (II). La economía también incidió en la decisión de adelantar las elecciones. El colapso económico comenzó y eso es mucho más que evidente. El país del 11/12 no es la misma nación de hoy. Todo el deterioro se aceleró. La hiperinflación es una bomba de tiempo en la sociedad venezolana. El caos se siente cerca. La hecatombe económica viene a toda velocidad. Muchos dirán que el gobierno aprendió a usar esa crisis a su favor y eso era cierto hasta hace muy poco. Las cosas cambiaron en la medida que han caído sus ingresos, no pueden acceder a los mercados internacionales en búsqueda de financiamiento y los países “amigos” no quieren comprometer más dinero con el actual régimen. Y sin dinero no hay populismo que funcione. Sin dinero no pueden traer alimentos. Sin dinero no hay Clap. Y sin alimentos no comen tus electores y sin ese apoyo que en su mayoría está condicionado a dinero, puedes perder elecciones. Pero además saben muy bien que ese deterioro económico es imparable y tampoco pueden dar un viraje, porque sería romper con el legado de Chávez que es su único capital político. Al sacar la calculadora política e introducir estos elementos, les dio como resultado que era mejor adelantar las presidenciales para el primer cuatrimestre, porque esperar a mediados o finales de año era muy riesgoso porque el colapso ya estaría más avanzado o habría golpeado con mucha fuerza a la ciudadanía, pero sobre todo a su 30% de electores que es lo único que realmente les importa. Saben que la economía en sus manos no va a mejorar, pero necesitan garantizarse un nuevo período presidencial para protegerse de quienes los sancionan y los esperan con paciencia para juzgarlos por sus delitos.

LORENZO. El pasado viernes escuché a los expertos en opinión pública Félix Seijas jr y Jesús Seguías calificando a Lorenzo Mendoza como un fenómeno electoral ¿Por qué? Porque él no ha dicho que aspira a la Presidencia de la República pero en todas las encuestas aparece como la primera opción para las elecciones ¿Por qué surge ese apoyo espontáneo? Seijas y Seguías coincidían que esa es la consecuencia de la pérdida de credibilidad del liderazgo opositor y eso motiva a la gente a buscar opciones. En lo personal comparto la hipótesis de esos verdaderos expertos, pero además agrego que el venezolano disidente está buscando un nuevo líder, uno que tenga experiencia gerencial exitosa y sobre todo que no asuma el poder para robar, sino para resolver los problemas. Lorenzo Mendoza en la Presidencia permitiría que todas las puertas de los mercados financieros y organismos multilaterales se abran para financiar la recuperación del país ¿Está dispuesto Mendoza a asumir ese reto? Esa es la gran incógnita. Tiene mucho que perder, pero también mucho que ganar. Creo que el adelanto de las presidenciales atenta contra esa posibilidad por el escaso tiempo y por las desfavorables condiciones para competir. Pero de lo que si estoy es que si se decide, seguro que se convertiría en una avalancha que reagruparía en verdadera Unidad al 70% disidente. La otra duda que tengo es la conducta que asumirían algunos líderes de la oposición. Temo que varios tratarían de evitar esa candidatura, porque tienen sus acuerdos y deben cumplir con sus compromisos. Esperemos que ante el clamor de la oposición no partidista, Lorenzo Mendoza fije una pronta posición.

DELACIÓN. Hace pocos días recibí un mensaje de una de mis fuentes de inteligencia: “Cuando Reverol dijo que la oposición delató la ubicación de Oscar Pérez y su grupo no mintió. No fue la MUD como coalición, sino uno de los dinosaurios que la integran que tiene acuerdos desde hace mucho con el gobierno”. De inmediato pedí el nombre del señalado: “Lo deducirás por su conducta ante las elecciones presidenciales y la posibilidad que se lance como aspirante a pesar que la MUD de pronto decida no participar. Él debe cumplir con sus compromisos. Tenemos todas las pruebas de eso” ¿Quién será el sapo?

ADELANTO (III). Al mismo ritmo acelerado que colapsa la economía se profundiza el deterioro social. Las cifras de pobreza, hambre, desnutrición y población en situación de riesgo se han incrementado aunque el gobierno oculta todos esos indicadores. La conflictividad social ha venido disparándose por ráfagas, pero podría generar mayor inestabilidad en muy poco tiempo. Todas las proyecciones señalan que la escasez de alimentos se agravará en la medida que el gobierno carece del dinero para traerlos y la incertidumbre con los precios y las resoluciones oficiales paralizan a la mayor parte de los empresarios que trae comida, pero sin dólares oficiales, ya que acceden al mercado negro. Tal como hablamos en la segunda fase de este análisis, sin dinero el régimen pierde eficacia en el control de su 30% que en su mayoría vota con ellos gracias a los beneficios del Carnet de la Patria. Si no pueden traer todos los alimentos que se requieren, la distribución de los Clap se complica demasiado y la cobertura se reduce porque no hay comida para todos. Pero además si no hay dólares, las reservas internacionales siguen cayendo y no hay respaldo para los bolívares que emitan. Y cada bolívar inorgánico que clonen genera mayor presión inflacionaria, lo que se traduce que los bonos que aprueba el Presidente se diluyen y en nada mejoran la capacidad de compra de los beneficiarios. El malestar popular va en franco crecimiento. Los barrios son un polvorín que podría explotar en cualquier momento. El gobierno lo sabe porque ellos monitorean eso a través de sus organizaciones de base. Por esa inestabilidad social necesitaban adelantar las elecciones, porque luego podría ser muy tarde.

PEOR EL REMEDIO…Que la enfermedad en Petróleos de Venezuela. Supuestamente la llegada de los militares para manejar a PDVSA buscaba la recuperación de la industria, pero muchos de los involucrados parece que lo asumieron como la recuperación de sus finanzas personales. En PDVSA Occidente, por ejemplo, algunos militares asumieron la compra de repuestos para recuperar la flota de barcos y gastaron un dineral, pero nunca llegó nada de lo supuestamente comprado. Antes compraban lo que no era y se metían mucho dinero, pero llegaba gran parte de lo adquirido, pero ahora no. Están tratando de raspar la olla.

PREOCUPACIÓN. Me informan que varios opositores en el exilio, entre ellos uno local, están muy preocupados por las secuelas de la detención en España de Nervis Villalobos porque eso les corta fuentes de financiamiento ¿Recibían dinero? Si, al parecer este enchufado era uno de los que sufragaba los gastos de esos “líderes” en el exilio y ahora ese apoyo está acabado con la detención de este señor. Pero además les preocupa que sea extraditado a Estados Unidos, porque podría dar información sobre sus vínculos con sectores de la oposición y eso les complicaría su relación con el gobierno norteamericano. Como decía un amigo: “Aquí el que menos puja, se aparece con un piano de cola debajo del brazo”.

ADELANTO (yIV). No todo juega a favor del gobierno con el adelanto de las elecciones. Esa decisión puede precipitar otros acontecimientos. Recordemos que hemos venido explicando las intenciones que existen en dos grupos internos. El primero que buscaba la oportuna “sustitución” de Maduro para evitar males mayores, ha pospuesto sus intenciones, aunque con ellos nada está seguro. Quizás los cancelaron ante la coyuntura. Pero el otro sector que está y no está en el gobierno y que buscaba una transición, podría acelerar sus planes. Dejar que se cumplan las elecciones y gane el gobierno, sería nefasto para sus objetivos. Atentos, que puede haber movimientos. El “Deep State” podría dar celeridad a sus pretensiones.

¿Y AHORA? Con la resolución emitida por el ministro de la Defensa y jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, general Vladimir Padrino López, y publicada en la Gaceta Oficial No. 41.325, queda sin efecto el decreto regional que dictó Omar Prieto para prohibir que los comercios formales vendieran productos regulados y debían vendérselos a la Gobernación para dotar los Clap. Prieto debería fijar una posición ante la opinión pública ¿Desautorizará a Padrino López? ¿O acatará la decisión? Esperemos su anuncio.

LIDERAZGO. Lamentablemente el Zulia está en la orfandad. No hay un líder opositor que tenga en este momento la confianza de los zulianos para hacer frente al oficialismo. Se perdieron los espacios ganados. Y costará mucho tiempo y esfuerzo para recuperarlos.

HISTORIAS PLUMROSE (II). Prosigo con la información que he recibido sobre la situación con la procesadora de alimentos Plumrose y que tomé como ejemplo de la especulación empresarial: “Aquí hemos recibido las visitas de la Sundde y Sunagro, Tribunal Agrario y todas justifican los precios que coloca la empresa y hasta amenazan al personal con el despido calificado si procedemos a detener la producción, para exigir mejoras en nuestros ingresos. Los rumores en la empresa es que algunos enchufados poseen acciones en la empresa y por eso el tan buen trato de las autoridades. No sólo es que justifican los precios, sino que ofrecen su ayuda ante cualquier problema y la empresa ha recibido dólares oficiales para trabajar. No se justifican tan altos precios, pero nadie los pone en cintura. Ni siquiera estamos colocando los precios en los empaques, lo que es una violación a la ley y no pasa nada, lo que facilita las continuas actualizaciones de las listas de precios”.

DECISIÓN. A raíz del adelanto de las elecciones presidenciales, aumentó el rumor sobre la decisión que tomaría Rafael Ramírez. Se habla con insistencia de un posible acuerdo con los Estados Unidos y de unos golpes que supuestamente lanzaría muy pronto contra Maduro y el resto de los actuales líderes oficialista. Recién analizamos el tema en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-que-pasaria-si-rafael-ramirez-decide/). Ese acuerdo sería una bomba sólo mata enchufados.

DISPUTAS. Más problemas para Omar Prieto. Me cuentan que hace pocos días el director de la Policía del estado Zulia, general Rubén Ramírez Cáceres, recibió una denuncia sobre el presunto extravío de 200 cauchos que eran parte de un gran decomiso. Le indicaron que la desaparición había ocurrido en el DIEP de Cuatricentenario. Me aseguran que el alto oficial se fue al sitio por sorpresa y ordenó recontar los cauchos, verificando que faltaban 200. Cuando interrogó a los presentes le confirmaron el nombre del responsable y procedió de inmediato a destituirlo y a ordenar una investigación interna. Al parecer “Zulia 1” se movió por Caracas y restituyó al destituido, pero el general no acepta tal decisión o sea que técnicamente hay dos directores del DIEP. Por cierto, ese impasse no debe ser de mucho agrado del ministro Reverol, porque el director de Polizulia le responde directamente a él.

ENREDO. Nada normal es el enredo que tiene la gestión de Willy Casanova en la Alcaldía de Maracaibo con el decreto 0002. Es tan confusa la situación que ni siquiera tienen claro cómo defender la medida que pecha con el 1% de los ingresos económicos a personas naturales y jurídicas. Pero no sólo se trata de ese enredo, sino que tampoco arranca la gestión. Pareciera que no saben qué hacer. Como he comentado varias veces, la victoria lo agarró por sorpresa y carece del equipo para gobernar. Es inaudito que si tomó posesión el 18 de diciembre, apenas el 22/01 fue que comenzó un operativo de saneamiento de la ciudad que además es insuficiente para el tamaño de Maracaibo y el volumen de basura acumulada. De verdad que preocupa la parálisis de la municipalidad. Temo lo peor para la ciudad.

NO ARRANCA. Desde la Gobernación de Zulia me confirman que la gestión de Omar Prieto no arranca. No hay nada más que la fanfarria de los decomisos, apagones y la llegada de unos viejos autotransformadores. Pregunté por las obras de infraestructura en marcha y la respuesta fue tajante: “No hay nada. No se está trabajando en ninguna obra importante o común. Estamos paralizados. Lo único que si han hecho los miembros del equipo del Gobernador ha sido amenazar con despidos y calificar de escuálidos a todo aquel que los mire”. Consulté a otra de mis fuentes y confirmó la primera versión: “No saben lo que están haciendo. Lo único que han hecho es cambiar la imagen de la Gobernación y modificar el slogan. Si la gestión de Pancho fue mala, esta es peor”.

ORDEN. El pasado domingo 21 de enero se vivió un episodio preocupante en Maracaibo. Esa noche un grupo de invasores ocupó a la fuerza una vivienda que está en remodelación en las villas de El Bosque, en la zona de La Picola, parroquia Juana de Ávila. Llegaron alegando que tenían la autorización de Omar Prieto y Willy Casanova para ocupar las casas desocupadas. Afortunadamente un grupo de vecinos, quienes trataban de impedir la arbitrariedad, pudieron conversar el lunes 22/01 con el comisario Danilo Vílchez, secretario de Seguridad y Orden Público de la Gobernación, quien de inmediato desalojó a los invasores y aseguró a la comunidad que no iban a permitir ese tipo de acciones ilegales. Un punto a favor de la gestión de Prieto.

QUEJA. Se comunican trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo para denunciar que el alcalde, Willy Casanova, no piensa pagar las diferencias de los aumentos de sueldo y bono de alimentación que debería cancelar como retroactivo. Incluso me informan que la última cesta ticket lo pagó en Bs. 183 mil, cuando debieron ser 279 mil bolívares y al parecer no cancelará esos ajustes.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]