Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 25, 2018 8:25 pm

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), le colocaron un grillete electrónico al preso político Villca Fernández este 25 de enero, a pesar de su grave estado de salud.

LaPatilla.com

Su abogada, Nohelia Álvarez denunció que a pesar de ser trasladado el día de hoy en horas de la tarde al Hospital Militar no pudo ser atendido porque los especialistas solo realizan consultas médicas en la mañana.

“El día de hoy pudimos saber que fue trasladado, pero me refirió que no pudieron atenderlo porque el traslado fue en horas de la tarde y el médico recibía pacientes en horas de la mañana. Cuando él llega al Sebin lo reciben poniéndole un grillete electrónico en la pierna sin ninguna explicación”, manifestó Álvarez.

La razón de este hecho es porque, según la defensora, Villca “está teniendo conflictos con los funcionarios por exigir su derecho a recibir asistencia médica”.

El grave estado de salud del preso político es crítico. En reiteradas ocasiones su padre ha hecho público que “si Villca no recibe atención médica inmediatamente puede tener una subida de tensión que puede incurrir en un ACV o en un derrame”, y aseguró que “ese es el temor que tenemos sus familiares”.

“Todavía no tenemos el diagnóstico de ningún médico, pero es claro que no a cualquier persona se le duerme la cara. Él sufre de una crisis hipertensiva y un problema en la boca por una extracción de muelas, ya que después de la operación no lo trasladaron de nuevo al hospital y Villca tuvo que quitarse los puntos con un alicate”, reseñó su abogada.

La tortura psicológica también inundan en los pasillos del Sebin. Según ha mencionado Álvarez, Fernández fue recibido esta tarde en el Sebin bajo amenazas de traslado a un penal.

“Esa es la amenaza que le hacen a los presos cuando exigen sus derechos. Les dicen que los van a llevar a un penal y ni el Sebin ni el Ministerio Público le informan esto a sus defensores”, afirmó.

Bronquitis, problemas gastrointestinales, tensión alta, dolores de espalda, migraña, mitas del rostro dormido y un tic nervioso en un ojo son algunos de los padecimientos que sufre el preso político y que lo motivó a iniciar una huelga de hambre el pasado 24 de enero para exigir su traslado al Hospital Militar.