Ene 26, 2018 6:34 pm

El Manchester United, donde debutó su nueva estrella chilena Alexis Sánchez, se clasificó para los octavos de final de la Copa de Inglaterra tras vencer por 4 a 0 en el terreno del modesto Yeovil Town, de la cuarta categoría, este viernes, reseñó AFP.

Alexis Sánchez, que llegó a Old Trafford desde el Arsenal el lunes de esta semana, fue titular en su primer partido con los ‘Red Devils’ y no pudo marcar, pero estuvo muy presente en las acciones ofensivas de su equipo, tocando muchos balones, generando peligro y dando un pase de gol.

El primer tanto del United lo firmó Marcus Rashford, que aprovechó la lentitud de un defensa rival para venir por detrás y meter el pie, lo justo para conseguir el primer tanto del partido en el minuto 41.

La superioridad técnica y de calidad individual del segundo clasificado de la Premier League se tradujo en el 61 en el segundo gol, donde Alexis fue protagonista dando una asistencia para que el español Ander Herrera, con un tiro cruzado en el área, pusiera distancias en el marcador.

En los últimos instantes llegaron los otros dos tantos del United.

En el 89, Jesse Lingard entró en el área y, entre cuatro rivales, consiguió encontrar un hueco que acabó en las redes del Yeovil.

El cuarto y definitivo cayó en el 90, cuando el belga Romelu Lukaku se limitó a empujar a puerta vacía un pase del argentino Marcos Rojo.

Pero más allá del triunfo, la noticia del día para los hinchas del United era el debut de Alexis Sánchez.

El entrenador del United, José Mourinho, ya había avanzado el jueves la posibilidad de hacer debutar a su nueva estrella en este encuentro contra un equipo de la cuarta división.

Control antidopaje perdido

Alexis Sánchez, que ganará cerca de 570.000 euros (698.000 dólares) por semana en el Manchester United, se ha convertido en el jugador mejor pagado del fútbol inglés.

Este viernes, el chileno había sido noticia por un control antidopaje al que faltó el lunes, el mismo día que se confirmó su pase del Arsenal al Manchester United.

“Fue simplemente el día erróneo para él para ser controlado. Francamente, desde un punto de vista administrativo, es nuestra responsabilidad porque él no se ausentó”, dijo el entrenador francés del Arsenal, Arsène Wenger. “Alexis no buscaba esconder algo, de hecho nosotros no tenemos nada que esconder”, añadió.

“El lunes pasaron muchas cosas, fue un día difícil para Alexis Sánchez, que tenía que cerrar su fichaje y viajar”, continuó.

Los dieciseisavos de final de la ‘FA Cup’ continúan el sábado, donde destaca el duelo entre el Liverpool y el West Bromwich.

Para el domingo quedará el enfrentamiento del Chelsea ante el Newcastle y el partido del líder de la Premier League, el Manchester City, que visitará al Cardiff, de la segunda división.