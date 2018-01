Publicado en: Destacados, Nacionales

Ene 27, 2018 11:40 am

La Coordinadora Nacional del Partido Vente Venezuela manifestó que la ciudadanía debe ir al desconocimiento de una “narcodictadura” y el avance hacia una ruta que “libere a Venezuela” y permita la reconstrucción del país, pues a su juicio “nos estamos quedando sin jóvenes”.

Machado explicó que el llamado a comicios por parte de la ANC no puede sorprender a las personas, ya que considera que una vía por la cual “el régimen” ha avanzado, y añade que debe ser repudiada esta convocatoria como lo ha hecho la comunidad internacional.

“Insisto estas no son elecciones, obviamente que a los venezolanos nos encanta elegir, nos encanta votar, pero no al hecho en sí de acudir a un llamado, para poder decidir. Esto que han convocado no es una elección es un narcofraude, y el mundo ya lo ha dicho”, dijo.

La dirigente política expresó su inquietud por la postura de otras toldas cuya posición es acudir al llamado de la constituyente. Agregó que desde otras latitudes se acompaña a Venezuela a desconocer los resultados y añadió que “no puede ser que haya una dirección política que tenga una posición más débil que la propia comunidad internacional”.

“Hay muchas cosas que no se entienden de alguna parte de la dirección política, no es la primera vez, en momentos donde hemos llegado cerca a ese punto que permite la transición ha habido digamos en términos coloquiales un recule o una desviación de la ruta. En este momento el país, los venezolanos, exigimos y necesitamos posiciones de mucha claridad, de mucha coherencia, de mucha firmeza y de mucha transparencia, es lo mismo que exige una comunidad internacional”, precisó.

La exdiputada informó que el anuncio anticipado de una elecciones presidenciales, no es una elección, enfatizó que “Venezuela es un narcoestado y esto es un narco fraude”, dijo.

Machado rechazó el diálogo de Santo Domingo y lo calificó como una “farsa”. Explicó que ese encuentro sirvió para darle “oxígeno a la dictadura como tanto se advirtió”. Explicó que la ruta para salir de la crisis es la “rebeldía total, una rebelión popular”.

“Creo que esta orden fraudulenta de la constituyente cubana, de imponer a la fuerza un proceso que nadie reconoce, si está uniendo a Venezuela en una posición de absoluta rebeldía y de desconocimiento a un proceso que lo único que busca e insisto es de terminar y quebrar al país, y no lo vamos a permitir”, enfatizó.

“A los militares les hizo un llamado a la reflexión y a tomar decisiones frente a su conciencia. “Tienen que entender que este narco fraude sería la degradación total de la Fuerza Armada Nacional”, concluyó.

Escuche más de la entrevista a María Corina Machado a través del siguiente video