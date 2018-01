Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 27, 2018 8:23 am

“Más de 500 médicos tachirenses han emigrado, junto a sus familias, en los últimos tres meses. El éxodo es impresionante: Se han marchado a Chile, Ecuador, Perú y Colombia, en busca de una mejor calidad de vida, que ya Venezuela no ofrece”, declaró Nelly Núñez de Araujo, presidenta del Colegio de Médicos, quien resaltó que es el número más grande en la historia del Colegio de Médicos del estado Táchira, reseña La Nación.

“Se han complacido más de 500 peticiones de los galenos inscritos en este gremio. Los profesionales jóvenes, una vez cumplen con el año rural, emigran, a veces con los papeles completos y otros sin la documentación necesaria para ejercer”, indicó.

Un gran número de médicos, de manera urgente y dejando todo, incluso sin notariar ni apostillar, se llevan los documentos que el Colegio de Médicos entrega, manifestando que quieren irse a España, donde hacen su internado y residencia y tienen opciones de trabajar.

Calificó la doctora Nelly Núñez al éxodo de profesionales de la Medicina como un hecho “lamentable, incontrolable”.

“Los médicos se quejan de la crisis económica, los bajos sueldos, de la precaria situación en cuanto a mejoras en el ambiente laboral de los hospitales, de la ausencia total de medicamentos y la carencia de otros insumos médicos, por lo cual no se garantiza la operatividad en los hospitales, ni siquiera en las áreas del Emergencia; todo lo tienen que comprar los pacientes”, expresó

De igual modo, señaló que los especialistas, al igual que los médicos más jóvenes, también están emigrando: “vemos cómo familias con médicos se han ido, es decir, los padres médicos y sus hijos médicos, todos han encontrado receptividad en los hospitales de otros países”.

También manifestó su preocupación por la situación que se está observando en Caracas, donde los profesionales con altos niveles de estudio también se han marchado del país, tal es el caso del Hospital Ortopédico Infantil, de donde se fueron cinco traumatólogos de primera categoría, los cuales tienen hasta cuatro postgrados; esto demuestra lo difícil que está la situación del país.

Además subrayó la presidenta del Colegio de Médicos que los postgrados siguen quedando desiertos, pues los que están haciendo las residencias asistenciales programadas dicen que lo que quieren es tener el cartón en sus manos para irse, que no se van a quedar en un país que no tiene norte y tampoco ofrece nada; incluso no hay garantía para la seguridad personal.

Al referirse de manera específica al éxodo de médicos especialistas, precisó que son muchos los que han dejado al país: “las últimas constancias de experiencia profesional o de continuidad laboral que se han hecho en el Colegio son de médicos con más de un postgrado”.

Al referirse al contacto que han tenido con las autoridades, expresó que el Ejecutivo no se reúne con la Federación Médica Venezolana para hacer la discusión de las contrataciones colectivas y es por eso que los aumentos salariales unilaterales simplemente se quedan ahí, no hay discusión, y por lo tanto no se logran conseguir verdaderas mejoras laborales.

Nancy Porras