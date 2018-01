Publicado en: Política, Titulares

Ene 27, 2018 6:05 pm

El Centro Internacional de Derechos Humanos Justicia y Libertad asume la abstención militante, como una acción de rechazo categórico a la falta absoluta de garantías electorales que imperan hoy en Venezuela.

Nota de Prensa

Miguel Méndez Fabbiani declaró: “ Frente a esta simulación obligada y amenazante de seudo elección presidencial fraudulenta y amañada, no resta sino asumir una postura moral y oponerse de manera principista. Un ciudadano de bien que responda a los llamados de su consciencia, no puede ingresar a las urnas electorales sabiendo el previo ultraje y descarada manipulación de la que será objeto la sagrada manifestación de su voluntad. Un venezolano honrado no aceptara hacerle comparsa a un descompuesto régimen dictatorial que oprime, asesina y hambrea a sus hermanos. La abstención de calle y activa tiene hoy una significación trascendental e histórica para el futuro inmediato de los venezolanos”

El llamado general del director de la ONG internacional es a asumir un recurso ético y una responsabilidad republicana ineludible para cambiar prontamente el destino incierto de losa venezolanos.

“El dilema ético que hoy se le presenta a la colectividad democrática es que si un ciudadano honesto ejerce su voto por el candidato que resultare ganador, o por el contrario, deposita su voto por la opción del candidato perdedor, igualmente se considerará a efectos de la comunidad internacional que ha dado su consentimiento a la reglas impuestas por la dictadura y con ellos avala y certifica el resultado. Con el mero acto cándido de participar en esa chapuza, ha cohonestado de hecho a la dictadura, al ingresar en su perverso y pre elaborado juego electorero queda preso de los resultados pre cocinados por el ministerio popular de elecciones en que ha devenido el CNE. Hoy una inmensa mayoría de los venezolanos observan que el acto de participar y cohabitar simboliza la claudicación de sus derecho a alimentarse y a vivir de su trabajo bien remunerado. Esos derechos sociales los siente negociados por una casta política, que se abroga para sí privilegios inmerecidos y un obsceno derroche de riquezas malhabidas a los que ellos mismos jamás lograran acceder.”

El activista internacional de DDDHH señaló que se viene progresivamente incubando una matriz de opinión general, donde se propone la abstención combinada de una protesta masiva multitudinaria como una alternativa viable para forzar garantías paritarias y una verídica y autentica elección de carácter general.

“En asambleas de base en las comunidades populares se puede distinguir claramente que el pueblo llano esta transcurriendo hambre y se en encuentra desesperado, en su emotivas expresiones se oponen a la participación en elecciones presidenciales adelantadas, por considerarlas un mero trámite de ratificación expedita de alta cúpula del régimen. Se preguntan los desposeídos y hambrientos como es posible que se antepongan ambiciones politiqueas personales y oportunismos consecuentes a la noble causa de la liberación nacional. Estiman que esta patraña y sus participantes buscan darle así, la última puntada al traje a la medida ,que viene confeccionándose la dictadura, para empotrarse definitivamente en el poder envilecedor.”