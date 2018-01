Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 27, 2018 1:06 pm

Ramos Allup: El Gobierno quiere que no validemos y nosotros haremos exactamente lo contrario

El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, se pronunció este sábado sobre el proceso de validaciones de los partidos políticos, argumentando que “si el gobierno insiste mil veces en ilegalizarnos, nosotros insistiremos en legalizarnos”.

Desde Los Símbolos en la parroquia San Pedro de Caracas, y luego de validar por Acción Democrática, el diputado Henry Ramos Allup manifestó que “estamos en la obligación de validar nuestras organizaciones políticas como una respuesta a las decisiones arbitrarias de sacarnos del juego con decisiones inconstitucionales. Si el Gobierno quiere sacarnos del juego y quiere que nosotros no validemos, entonces haremos exactamente lo contrario. Seguir en el juego y validar nuestras organizaciones políticas. O cumples este requisito con un pañuelo en la nariz o quedas invalidado. ¿Qué vas a hacer? No lo hacemos porque queremos, sino porque si no lo hacemos quedamos en circunstancias peores a las que tenemos hoy”.

Reiteró su invitación a los venezolanos a validar, aunque no militen en ningún partido político: “Esperamos que las personas con tenacidad y constancia, pero también con mucha rabia, volvamos a insistir en validarnos. Si el gobierno insiste mil veces en ilegalizarnos, nosotros insistiremos en legalizarnos. Si no nos ayudan los venezolanos, nosotros solos no podemos. Solo nadie puede. Los problemas que tenemos no son problemas de Acción Democrática ni de Primero Justicia: son problemas de toda Venezuela”, enfatizando que la solución no es un golpe militar.

Finalmente se refirió a la participación de la Oposición en los próximos comicios presidenciales y el rechazo que ha generado su convocatoria en la comunidad internacional: “Esa es una decisión que debemos tomar aquí en Venezuela. Yo no puedo hablar por la MUD, pero la Oposición puede decidir participar o no participar. Cualquier respuesta va a ser controversial y la van a discutir. Yo le preguntaría a la comunidad internacional: ¿Y si participamos y ganamos no van a reconocer al gobierno que resulte electo en ese proceso?”.