Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 27, 2018 11:06 am

El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, manifestó que el Gobierno le teme a una Venezuela unida y que, de otro modo, no estaría procurando ir a elecciones sin candidato que se le oponga y derrote, destacando que no su tolda no se rinde ante un régimen que se opone a un cambio democrático.

Desde su cuenta en Twitter, Henry Ramos Allup se pronunció sobre el proceso de validación que se llevará a cabo este fin de semana, en el que participarán Acción Democrática y Primero Justicia, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara al Consejo Nacional Electoral suspender la participación de la tarjeta MUD en dicho proceso.

Al respecto, Ramos Allup consideró que “ante el régimen que teme a una Venezuela unida, al igual que nuestros compañeros de Primero Justicia, Acción Democrática no se rinde. Revalidaremos una vez más nuestra tarjeta este fin de semana para mantenerla al servicio de la Unidad”.

Añadió que “si el régimen no temiera a la expresión popular, no estuviera haciendo lo imposible para ir a elecciones sin candidato que se le oponga y derrote”.

Invitó a los venezolanos, aunque no sean militantes de su organización política, “a validar este sábado y domingo a favor de la pluralidad y en contra de la dictadura”.