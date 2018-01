Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 27, 2018 11:00 am

Vecinos de Naguanagua realizan una protesta desde esta mañana, en protesta por la falta de gas. Desde las 8:30 de la mañana trancaron la avenida Universidad a la altura del Arco de Bárbula.

Una de las afectadas, Rita Travieso manifestó que desde el miércoles están a la espera del gas pero no han recibido respuestas. “Ayer estuvimos desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y no compramos nada”, reseña El Carabobeño.

Travieso indicó que el problema del gas tiene más de un mes y siempre es una odisea obtener una nueva bombona.

Los sectores afectados son Río Sil, Ezequiel Zamora, La Trinidad, Brisas del Café y Simón Bolívar.

Sandra Silva es la número uno desde ayer y no pudo obtener el gas, a su juicio, las autoridades juegan con sus necesidades porque todo se queda en promesas.

“Nuestro niños se están enfermando por aspirar el humo cuando cocinamos con leña”, manifestó Silva.