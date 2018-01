Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Ene 28, 2018 3:07 pm

Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, señaló en representación de su país que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula a la Mesa de la Unidad Democrática como organización política es una muestra de “las prácticas antidemocráticas” del gobierno nacional.

“La reciente decisión tomada por la Corte Suprema de Venezuela de excluir a la coalición opositora de participar en la próximas elecciones presidenciales es una evidencia más de que el régimen de Nicolás Maduro realiza prácticas antidemocráticas. Unos comicios presidenciales en unas condiciones tan injustas va a restar legitimidad y credibilidad”, señaló la representante en un comunicado publicado este sábado.

“El proceso debe contar con la participación de todos los sectores políticos de Venezuela y debe efectuarse de acuerdo con los estándares internacionales de libre y justa elección, incluyendo la participación de observadores internacionales independientes”, concluye el comunicado.

Comunicado

Statement by Minister of Foreign Affairs on Venezuelan government decision to bar the opposition coalition

From Global Affairs Canada

January 27, 2018 – Ottawa, Canada – Global Affairs Canada

The Honourable Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs, today issued the following statement:

“The recent decision by Venezuela’s Supreme Court barring the opposition coalition from participating in the upcoming elections is further evidence of the Maduro regime’s anti-democratic practices. Presidential elections held under these unfair conditions will lack legitimacy and credibility.

“Canada rejects the regime’s unilateral decision to hold presidential elections in Venezuela during the first quarter of this year. The Supreme Court’s decision renders it impossible to hold democratic, transparent and credible elections.

“We demand that presidential elections be called with reasonable advance notice, and that the process allows for the participation of all Venezuelan political players and in accordance with international standards for free and fair elections, including the participation of independent international observers.”