Ene 28, 2018 10:05 am

La presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró este domingo que siente mucha alegría tras la convocatoria a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018, pero le preocupa la estabilidad del país.

LaPatilla.com

“Me emociona mucho entrar de nuevo a una fiesta electoral y tenemos que procurar que el pueblo se mantenga en la silla de Miraflores. Maduro ha obtenido el respaldo de mujeres, jóvenes, movimientos sociales pero me preocupan las amenazas a la estabilidad del pueblo venezolano”, expresó durante la entrevista grabada esta semana para el programa ‘José Vicente Hoy’ que trasmite Televen.

Aclaró que este nuevo llamado electoral -aunque las presidenciales estaban previstas para el mes de diciembre- “no es prematuro. Venezuela está plenamente facultada para realizar elecciones presidenciales en este momento. Se debe respetar la autodeterminación de un país para elegir el destino de su país”.

Como ya es costumbre, criticó a la dirigencia opositora tras la decisión de adelantar las elecciones presidenciales. “La oposición no es independiente y depende de los intereses de Estados Unidos. Ellos se metieron en el camino de la violencia y la intervención, aunque su jefe (Estados Unidos) les jugó posición adelantada y ya desconocieron los resultados de unas elecciones que aún no se han realizado. (…) Hay sectores de la oposición que van a participar en el mejor proceso electoral del mundo y en la mesa de diálogo. Tendremos un acompañamiento internacional en Venezuela y sabemos que ‘el desquiciado’ de (Luis) Almagro no vendrá.

En cuanto a las funciones de la Constituyente cubana y sus avances para lo que realmente fue elegido, como es la redacción de una nueva Constitucional Nacional, Rodríguez insistió en que trabajan en este orden: “1) La creación de un nuevo cuerpo político; 2) La transformación del Estado y, 3) la redacción de la ‘nueva’ Constitución”.