Ene 28, 2018 1:50 pm

Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Petróleo, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), aseguró en una entrevista al diario La Razón que tiene información confidencial valiosa que haría tambalear al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Tengo muchísima información de Estado, confidencial y muy valiosa”, expresó Ramírez.

“Debo ser muy responsable en las cosas que digo y cómo las digo. Pero no voy a caer en la tentación del amarillismo o de crear una acusación que no esté bien fundamentada. Es una información crucial pero soy, ante todo, revolucionario y patriota, y sé que cualquier cosa que uno diga, y se utilice de manera inadecuada, le puede hacer mucho daño al país. Pero, si a mí me siguen atropellando, violando mis derechos y agrediendo, tengo todo el derecho de defenderme e invitar a una discusión franca, por ejemplo, sobre la corrupción y la tesorería pública, de recursos que se han obtenido para la actividad política. Sé de gente y empresas que recibieron recursos para supuestas actividades políticas que no eran necesarias y se usaron para beneficio personal. Hay mucha corrupción, inclusive en la oposición, sobre cosas que pidieron, pactaron e hicieron, esa es una de las razones por las cuales está tan dividida”, insistió.

Al ser consultado por las acusaciones del designado Fiscal General por la Constituyente cubana, Tarek William Saab, expresó que las mismas “son falsas y rebuscadas. Insiste en vincularme en casos que no tienen pies ni cabeza. Esto se originó cuando empecé a manifestar públicamente -porque ya lo había hecho en privado- mi inconformidad con la situación del país y la manera como se conduce el Gobierno y, en particular, el Presidente”.

Reseña el diario La Razón que Ramírez expresó que comenzó “a recibir presiones para que no dijera nada, ni escribiera nada acerca de la situación deplorable que atraviesa Venezuela. Soy un hombre que atiende a sus principios y responde a su conciencia”.

Ramírez y su familia se mantienen en la clandestinidad tras la liberación de una orden de captura, debido a que estaría inmerso -según el Gobierno bolivariano- en hechos de corrupción y desfalcó en la principal empresa petrolera del país.