Ene 28, 2018 4:56 pm

Jay-Z, quien lidera las nominaciones de este domingo a los Grammy, fue atacado por el presidente Donald Trump en Twitter luego de que hiciera un comentario sobre el desempleo de los negros en Estados Unidos, reseñó AFP.

El presidente Donald Trump criticó a Jay-Z en un Twitter, probablmente en respuesta a las críticas formuladas por la estrella del rap al mandatario en una entrevista.

“Que alguien informe por favor a Jay-Z que gracias a mis políticas, el desempleo entre los negros aparece en los últimos reportes en el nivel más bajo jamás registrado!”, tuiteó el mandatario.

Trump apuntó acertadamente a un récord de niveles mínimos de desempleo para las minorías estadounidenses, aunque los críticos destacan que la expansión económica del país comenzó mucho antes, aún bajo el gobierno de Barack Obama.

Jay-Z, quien junto a su esposa Beyonce se ha hecho amigo y aliado político de Obama, dijo en una entrevista difundida el sábado en CNN que los comentarios menospreciadores de Trump hacia las personas de color ensombrecían los datos de desempleo.

“El dinero no es igual a la felicidad. No lo es. Eso es no comprender el asunto”, dijo Jay-Z, acostumbrado a mostrar con frecuencia su riqueza material.

“Debes tratar a la gente como seres humanos, ese es el asunto principal”, dijo.

Jay-Z dijo que la elección de Trump ha dejado al descubierto la persistencia del racismo en Estados Unidos y también llamó la atención sobre los dichos atribuidos al presidente de que no quiere que lleguen inmigrantes de “países de mierda” de África, El Salvador o Haití.

“Es muy hiriente, porque es menospreciar a una gran cantidad de personas, a toda una población, y está muy desinformado porque esos lugares tienen gente hermosa y muchas cosas hermosas”, dijo el cantante.

Jay-Z, de 48 años, encabeza las nominaciones a los Grammy con un total de ocho, incluido al mejor álbum con “4:44”, donde pide disculpas a su esposa Beyoncé por su infidelidad, canta sobre la homosexualidad de su madre y reflexiona sobre las relaciones raciales en Estados Unidos.