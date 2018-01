Publicado en: Tecnología, Titulares

En el campo de la información, las innovaciones tecnológicas en el pasado se originaban y se probaban en el mundo corporativo y de allí progresivamente permeaban hacia el resto del mundo.

Por Laszlo Beke

Hoy en día, el grueso de las nuevas tecnologías llegan desde el mundo del consumo masivo. Para poder medir lo que está ocurriendo en el campo masivo, una forma práctica es ver que productos nuevos predominan en el CES (Consumer Electronics Show) en Las Vegas. Se trata de un evento, que en 2.018 se realizó en una extensión de 250.000 metros cuadrados de exhibición y asistieron 110.000 personas interesadas y 67.000 empleados de las empresas que estaban exhibiendo y allí se presentaron los avances más recientes.

El mensaje principal que se observó es que Inteligencia Artificial se está filtrando virtualmente dentro de cada tecnología existente y está además creando nuevas categorías de tecnología. Nos dirigimos hacia un mundo más inteligente y la estrella es Inteligencia Artificial – Software, Algoritmos y Sensores haciendo los dispositivos más inteligentes y automatizados. Inteligencia Artificial ahora se está manifestando en una enorme variedad de productos de consumo masivo cotidiano: las innovaciones en tecnología personal no son electrónica física ni gadgets, están mucho menos en el Hardware y más en lo que hay dentro de los productos y se describen los de mayor impacto en CES 2.018.

Asistentes Inteligentes (Alexa)

o Alexa, el Asistente Inteligente de Amazon, es ahora el centro de atención y le debe mucho al enorme éxito acumulado de Echo (Altavoz Inteligente). Alexa escucha los comandos de voz y reproduce música, compra pañales y hace llamadas telefónicas.

o Empresas más pequeñas están trabajando con Amazon para agregar inteligencia controlada por voz a sus productos y la variedad es inmensa: bombillos, accesorios del stereo de automóviles, robo-aspiradoras, cafeteras, sistemas de seguridad del hogar. Para expandir la capacidad de Alexa hay miles de nuevos “Skills”, apps que funcionan con los comandos de voz de Alexa.

o En Asistentes Inteligentes, hay otros competidores importantes como Apple-Siri y Samsung–Bixby.

Ciudades Inteligentes

o La transformación futura de las ciudades, pasa por la instalación masiva de sensores que operan para crear una ciudad más sana, más segura y más eficiente en energía.

o Ya se presentaron productos con las siguientes facilidades: espacios para estacionar vehículos que detectan si están ocupados y alertan a la gente que se encuentran libres, un basurero que le avisa la recolector que está lleno y faroles que monitorean la calidad del aire.

Vehículos Inteligentes

o Todavía falta un buen trecho para que los vehículos autónomos sean seguros y estén apropiadamente regulados, sin embargo Ford, Hyundai, BMW y Audi muestran mejoras en tecnología de auto-manejo, como la asistencia inteligente para estacionar y para prevención de colisiones.

o Las muestras del carro conectado-a-Internet que se observaron incluyen: la habilidad para pagar por la gasolina y por el estacionamiento a través del tablero, cámaras que expanden la visión lateral y de fondo y biometría que escanea el iris y verifica la identidad para arrancar el vehículo.

La próxima Generación de Tecnología Inalámbrica

o El número creciente de dispositivos que dependen de Inteligencia Artificial, requieren anchos de bandas mucho más veloces.

o Los grandes operadores (AT&T y Verizon) presentaron los avances de 5G, la tecnología de redes de 5ª. generación.

o Con 5G se espera que un usuario de teléfono inteligente pueda bajar una película en menos de 5 segundos y debe estar disponible en el año 2.020.

Tendencias tecnológicas en el mundo corporativo – Gartner

Reforzando el mensaje del mercado masivo, es interesante conocer que la consultora Gartner, la cual analiza las principales tendencias en el mundo corporativo, también identifica a Inteligencia Artificial impactando directamente sobre las tendencias más importantes: Inteligencia de Negocios, Apps Inteligentes y Analíticos Aumentados.

