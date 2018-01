Publicado en: Opinión

Ene 29, 2018 6:32 pm

La MUD, NO SE EQUIVOQUE…

Me cuesta entender a una parte de la oposición venezolana. Mientras toda la comunidad internacional, las voces más calificadas, piden no reconocer las elecciones, ellos hablan de acudir al proceso, de escoger candidato. ¿Cómo es eso?

La reunión en dominicana puede ser importante y útil si la representación fraccionada de la MUD que acude a la cita, se niega a participar en elecciones sin garantías electorales y un CNE equilibrado, que responda a los principios de legalidad y de justicia. Esperemos que el amor a la patria prevalezca. Inteligentemente el partido Voluntad Popular, decidió no asistir por no considerar seria la intención del gobierno.

No tengo dudas. Los partidos que acepten las condiciones impuestas con un CNE y unas Fuerzas Armadas Chavistas, pasaran a ser cómplices y coautores de la burda elección, atropello mayúsculo en contra del futuro de Venezuela y en consecuencia sería válido, hacerlos acreedores de las mismas consideraciones que han tenido parte de los actores del chavismo. No habría diferencia entre ambos. Seria evidente la concertación, para cometer semejante delito, de lesa humanidad, pues somos un país donde se muere la gente de hambre y de necesidad.

Como diría la eminente jurista fallecida Lola (Lolita) Rebeca Aniyar Sananes, Criminóloga, los agraviados, no podemos contribuir o ser coadyuvantes en un hecho que nos perjudica.

Los venezolanos no tenemos vocación de víctimas y por eso las sanciones, son una vía para facilitar que el sujeto activo, causante del daño, reciba algún castigo.

En el caso venezolano, sería un caso único en la historia pero válido si llegará a suceder. Pudiera reescribirse la historia de quienes son los autores de estos 19 años de tragedia.

El problema es que ninguna de las cabezas visibles de AD, UNT, AP y PJ, padecen lo que el común venezolano sufre. Si ellos vivieran al menos un día, como lo hace cualquier venezolano en estos tiempos, probablemente su actitud fuera otra. Lo triste es que todos ellos vienen de hogares humildes, de grandes sacrificios.

No es lo mismo saberlo que vivirlo. Yo sé que con un salario integral nadie vive en Venezuela. No lo vivo gracias a Dios. Mi conocimiento es parcial. Peor, el de los líderes.

Tengo fe de que los venezolanos encontremos una vía pacífica para resolver nuestros conflictos. Si Maduro gana en buena lid, con un CNE distinto al actual, con unas Fuerzas Armadas imparciales, sin abusar del ventajismo de tener el poder, pues lo apoyaremos. De lo contrario debe aceptar el resultado, para que el país regrese a la normalidad y nos reencontremos en la ruta del desarrollo perdido en este desastre revolucionario.

Aclaro. Nunca he sido abstencionista. Creo en el voto, en un auténtico proceso electoral y no en esta ópera bufa que intenta el gobierno y sus cómplices montar. Que sepan los intelectuales que desde el exterior no ven la realidad: El genuino cretinismo político, es participar, solo porque tú dices ser “demócrata” y los “demócratas” hacen política, hacen campaña, votan, etc. Nada de eso ha ocurrido en Venezuela. Todo es muy sui generis.

TENEMOS LA PEOR DE LAS DICTADURAS:

Dictaduras de izquierda, marxistas, son peores que las de derecha y sobran ejemplos. Son más largas. Más crueles. Mejor preparadas y eso las hace más temible. Los mercenarios intelectuales a su orden son muchos, abundantes. Nuestros izquierdistas, socialistas están prejuiciados del pensamiento de los dictadores más sanguinarios de América como Los Castro y el Che Guevara, de Europa con Stalín, de Asia con el dictador que más gente ha matado en el planeta, por encima de Hitler, Mao Tse Tung. No es la izquierda evolucionada europea. Ni la nueva corriente de un sector de América. Fueron entrenados. “lavados sus cerebros”. Lo único que tienen de la “derecha” es que adoran el dinero, el enriquecimiento. Su fuerte es la corrupción. No son eficaces y he allí otra diferencia con la izquierda europea e incluso con la de Sur América.

Dictadura de Pinoche vs Maduro

Suelo escuchar las “brillantes” intervenciones de algunos socialdemócratas o demócrata social (la misma “miasma”), que dictadura si sale con votos. Ponen el ejemplo de Chile, de Uruguay. Explico a continuación.

DERRIBANDO LEYENDAS URBANAS: Es mentira que la salida del régimen en Venezuela 2018 es electoral y te lo comparo con Chile 1988 de Pinochet. Son dos situaciones diferentes. Pinochet no era Maduro. Tenía un nivel de preparación muy alto comparado con nuestro presidente. Podíamos acusar a su gobierno de tener relación con el gobierno de los Estados Unidos, de trabajar para la CIA, pero no con las FARC, o lo que es lo mismo la “narcoguerrilla”, secuestradora y terrorista que azota Colombia. Pinochet si bien es cierto fue cruel, tenía una política económica que saco a Chile del “tercermundismo”. Inflación del 12% anual. Maduro conduce la desaparición de la raza humana en Venezuela: hambre, miseria, sin medicinas, sin salud, HIPERINFLACION de más del 3000%. Pinochet mantuvo un apoyo popular importante, quizá no mayoritario, un 45%. Maduro solo en las encuestas de Schemel tiene 20% de apoyo. En otras no llega al 15%. Pinochet hizo un plebiscito aceptado por organismos internacionales. Maduro se construyó su propio aparato legislativo, que organiza elecciones a su conveniencia. Pinochet encontró salida política a su régimen. Maduro no tiene donde ir. Ni a él ni a su familia le gusta Cuba, Corea del Norte o Rusia. Las Fuerzas Armadas Chilenas, mantuvieron autonomía. Las nuestras cumplen órdenes del extranjero, con presencia y dirección en su propio territorio.

SENTENCIA

Será difícil y cuesta arriba para los venezolanos, que no veamos como enemigos a quienes acepten participar en las elecciones que organiza el gobierno bajo sus condiciones. Creo que incluso en el exterior, ya no solo serán “escraches”. Ahí se las dejo: Candidato de oposición que se postula en una elección con este CNE, es un candidato del gobierno y como tal debe ser tratado. Ese es un sentimiento popular.

REGION CAPITAL

VALIDACIÓN: Extraños fenómenos que determinan situaciones, sino de complicidad por lo menos, de arreglo. Condiciones jurídicas que no resuelve la mayoría sino la mano oculta del que manda.

Una cosa podemos decir a estas alturas:

Se equivocaron al subestimar a Nicolás. Nadie imagino que duraría tanto y que la mal llamada “revolución”, continuara después de la muerte de Chávez. Tampoco imaginaron que sería candidato a la reelección. Peor aún, que a pesar de ser el presidente menos querido, con mayor rechazo, gane cómodamente la mayoría de los gobernadores y el 90% de los alcaldes.

Mejoría de Tísico tuvieron algunos con un falso audio de JJ RENDON. Ese audio probablemente tiene que ver con posturas asumidas en procesos pasados y fue lanzado para justificar el actual deseo de los actores principales de PJ, UNT, AD y AP, de participar. El mismo JJ Rendón unas horas después del intento de “viralización” del audio, aclaro y desmintió su veracidad con los escenarios vigentes. Otros “tarifados” ahora señalan que los argumentos son válidos. De todo hay en la viña del señor. Yo no soy Jesucristo y yo no los perdono.

HABLANDO DE COMPLICIDADES Negocio de una mano derecha, de un ex candidato presidencial, con el gobierno. Al parecer hay un “guiso” de importación de un producto. Les doy un dato: Esa mano derecha es un zuliano. Una familia de tradición, de un partido de tradición, otrora en poder.

¿Va a caer el gobierno? Error aquí no hay gobierno. Ese es el problema. El gobierno cayó hace mucho. Lo que existe es un sistema totalitarista, anarquista, que se mantiene “a la fuerza” en el poder y ayudado por algunos líderes de oposición bajo el esquema de una contraprestación y beneficios personales.

CARABOBO

El gobernador Rafael Lacava, indicó que “el odio” debe cesar en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. “Es una necesidad, ese odio tiene que cesar, aquí estamos intentando sacar adelante a este país”, dijo. Lacava indicó que es fundamental que la oposición recupere la sindéresis “porque los caminos y las agendas insurreccionales han traído consecuencias nefastas”. “La responsabilidad de algunos políticos de oposición los ha llevado hoy día a lo que es la oposición en este momento: un cuerpo totalmente atomizado, descompuesto, sin liderazgo, sin credibilidad”, explicó. Lacava pidió que desde el Gobierno se corrijan “muchos errores”, y exigió tomar acciones en tema económico.

FALCON

Muchas especulaciones en torno al material de Guerra encontrado, sin autorización su tenencia, en el Cuartel ubicado en la ciudad de Coro. En la Avenida Manaure frente al Círculo Militar.

ZULIA

Secretario de Gobierno Lisandro Cabello

El Gobernador Omar Prieto, sigue en feroz lucha contra los demonios de la ineficiencia, sobre todo en el tema eléctrico. Sobre el tema del aumento en el consumo, lo que ha llevado a restringir, incluidos los fines de semana, el suministro eléctrico, les tengo una bomba. Un ingeniero me asesora para no hablar sin propiedad. Converse con el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello y reconoció que no ha sido fácil. Ciertamente lo que encontraron no fue la “Shell” ni Disney World. En el tema de las fallas en combustible, acertaron al ponerle mano dura a uno de los capos del contrabando hacía Colombia. En el tema de las Pulgas, me dijo, que van con pie firme y sin mucha bulla. Nosotros seguimos evaluando. POR CIERTO, muchos de los que estuvieron en la gestión de Arias, ahora pasan al staff del Alcalde Willy Casanova. ¿Agradará esto al Gobernador? Otros siguen en CORPOZULIA, más o menos hasta marzo, que se marche Arias para otro cargo, o al retiro. El tema de la basura sigue complicado. El tema de los impuestos también y estoy a punto de recibir unos recaudos sobre unos hechos, que verifico su legalidad o no. No obstante, el Alcalde de Maracaibo tiene buenos planes para la ciudad que espero, sean distintos al Guiso de revivir el Festival de La Orquídea, donde solo gana una empresa (en dólares) y el canal del Tigrito.

SIGO en mi lucha de romper la censura, de lunes a viernes por redes

POSDATA: La parte positiva de las crisis es que aprendes a conocer a tus verdades amigos y descubres en que estabas equivocado. Siempre hay tiempo para aprender y como dice Wilnner Torres: Esa es mi realidad pero no mi verdad. Hasta el jueves.