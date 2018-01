Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Elias Matta, afirmó que las recientes declaraciones del constituyentista Jesús Faría sobre la despenalización del control cambiario “es una materia que tenemos cuatro años pidiendo desde la Asamblea Nacional, pero para nadie es un secreto que el gobierno nacional usa los dólares para premiar o castigar a quienes le son afectos o no”.

Señaló el parlamentario zuliano “que esta vez es uno de los suyos, el que reconoce el error que este tipo de medidas ha creado en nuestra economía, ojalá que el alto gobierno lo escuche y tome los correctivos necesarios”, a la par de apuntar que desde la Comisión de Finanzas de la AN se “han hecho muchas sugerencias y lamentablemente no han sido tomadas en consideración”.

Por otro lado el tambien vicepresidente de la Comisión de Energia y Minas de la AN dijo que el problema para el otorgamiento de divisas controlado es que

se presta para que un grupito sea el que acceda a ellas, mientras que los empresarios serios no alcanzan a recibir sino una pequeña parte o nada de lo que necesitan y si acuden a mercados secundarios son perseguidos obligándolos a vender sus productos por debajo del precio de producción”.

Pero también la penalización trae problemas conexos como “que miembros de cuerpos de seguridad del Estado extorsionen a comerciantes y empresarios decentes, que aumente el precio de la divisa por el riesgo implícito y el desabastecimiento en el mercado. Eso es lo que trae la penalización de la Ley de Ilícitos Cambiarios”. Además debemos ir hacia una única tasa de cambio y liberar el sistema cambiarlo.

Explicó el presidente del partido Un Nuevo Tiempo Zulia que “por esta razón es que no hay control de cambio que perdure en el tiempo, ese mecanismo se utiliza por un tiempo determinado y con un objetivo. De allí que lo que comenzo con Cadivi, Cencoex, Sicad 1 y 2, Simadi y el Dicom, no es mas que un cambio de nombre pero que en la realidad no aporta nada porque la única verdad es que dólares no hay”.

Argumentó Matta que ” no es menos cierto que cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013 el dólar paralelo costaba 25 bolívares y hoy se ubica en 266 mil bolívares, eso nos da una idea de lo que realmente es una destrucción sistemática de nuestra moneda. Eso no hay bolsillo que lo aguante porque el dólar sufrió una depreciación de 1.063.900%.

Finalmente recordó que “Venezuela ha dejado de percibir cerca de 90 mil millones de dólares por la baja en la producción petrolera, algo que tampoco asumen de manera responsable los encargados de este desastre gubernamental y que agrava la falta de divisas en el país”.