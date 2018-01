Publicado en: Actualidad, Nacionales, Salud

Ene 30, 2018 9:42 am

Un brote de vómito y diarrea se registra desde el pasado 14 de enero en el estado Mérida. Las autoridades precisaron que la Red ambulatoria, así como el Hospital Universitario de Los Andes, reciben a pacientes de la zona metropolitana, publica el portal de Radio Fe y Alegría.



Por Héctor Cortez Ruiz

enero 30, 2018

José De Oliveira, director de la Corporación de Salud del Estado Mérida (Corposalud), informó que hasta la fecha se registran mil 546 personas afectadas, de las cuales solo 810 llegaron a solicitar atención médica en un centro de salud.

De Oliveira informó vía nota de prensa que Corposalud inició una segunda fase del proceso de vigilancia epidemiológica, que consiste en la búsqueda activa de personas en escuelas, liceos y poblaciones cautivas, cuyos habitantes no se desplazan durante el día, así como en instituciones públicas y privadas donde se han producido faltas laborales por problemas de salud.

Para esta semana, las muestras de pacientes afectados serán enviadas a The Centers For Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, a través de una oficina de Bogotá, en vista de que representantes del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en Caracas manifestaron que este tipo de análisis no se está haciendo en el país.