Ene 30, 2018 5:40 am

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió este martes al presidente del parlamento catalán Roger Torrent de posibles consecuencias judiciales si permite una investidura no presencial del líder independentista Carles Puigdemont prohibida por el Tribunal Constitucional.

En una entrevista a la televisión pública TVE, horas antes del pleno de investidura, Rajoy recordó que el Tribunal Constitucional prohíbe una investidura a distancia de Puigdemont, instalado en Bélgica en octubre, y si Torrent lo permite “incurriría en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales”.

“El propio Tribunal Constitucional es muy claro; le dice al presidente del Parlamento (catalán) que el señor Puigdemont no puede ser candidato si no está allí y si no le autoriza el juez”, recordó.

“Yo espero que eso no suceda. Creo que sería ya el colmo del espectáculo”, una investidura telemática.

Por el momento, el independentista Torrent ha mantenido para este martes a las 15H00 (14H00 GMT) la sesión de investidura, en la que el único candidato es Puigdemont.

En su decisión del sábado, el alto tribunal advirtió sin embargo de la imposibilidad de organizar dicha investidura sin autorización judicial previa.

Igualmente ha descartado la validez de una investidura a distancia del separatista Puigdemont, instalado en Bruselas desde hace tres meses y que sería detenido si regresara a España. AFP