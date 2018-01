Ene 30, 2018 7:13 pm

Un helicóptero se estrelló este martes contra una casa y ocasionó la muerte a tres personas en California, EEUU.

En desarrollo…

BREAKING: At least 3 killed as helicopter crashes into house in Newport Beach, Calif. – KABC pic.twitter.com/rFDW3XunSp

