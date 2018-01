Publicado en: Opinión

Ene 31, 2018 6:38 pm

No conforme con el decreto emanado por Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, publicado el 22 de enero de 2018, en la Gaceta Oficial N. 41.325, donde se les prohibe a gobernadores y alcaldes, ejecutar acciones de control y distribución de alimentos que implique la retención porcentual de rubros de los productos distribuidos, prestadores de servicio en atención a que estas son atribuciones “únicas” de la GMAS; Argenis Chávez, gobernador de Barinas, insiste con el ejecútese del decreto N.00418, que obliga a los ganaderos de la entidad, a negociar el 10% de las reses que vayan a ser llevadas a mataderos. Este señor no acaba de entender, que la normativa emanada desde el alto gobierno, deroga de mánera tácita su pretensión.

Ahora bien, ha salido con que los gobernadores de Barinas, Apure y Guárico, llevarán una propuesta “unificada” al gobierno central, para que se mantengan los decretos regionales. El insiste que ha sostenido reuniones con pequeños y medianos comerciantes en este rubro, y que aplauden su decreto. No obstante, nada más falso, porque los participantes de esos supuestos encuentros no son dolientes directos de este problema, porque como acostumbran, escogen a cuatro personas y los obligan a que aplaudan como focas y nada más.

Los barineses nos preguntamos quién saldrá airoso en esta disputa que pretende cazar Argenis Chávez con Padrino López, tratando de imponer su voluntad a como de lugar, desconociendo un mandato nacional. Si fuese un opositor quien se enfrentara de tal manera, lo tildaran de traidor a la patria y lo encarcelarían, pero cómo se le puede decir a un personaje que motivado por intereses personales y de un populismo ramplón, desconoce y tienta a quien funge como jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano.

Amanecerá y veremos, pero le digo a Barinas que el señor Argenis Chávez, no ha buscado mecanismo para reunirse con los ganaderos de la entidad, por lo contrario, los ha descalificado y subestimado, como suele ser su accionar. Ellos mantenienen su posición, él no los puede obligar a que vendan su ganado, producto de un gran esfuerzo y muchos sacrificios, para que el haga proselitismo barato, lavándose las manos, para no meterle pecho a la grave crisis humanitaria causada por la revolución

Andrés Eloy Camejo

Diputado a la Asamblea Nacionao

Acción Democrática Barinas

@AndresECE