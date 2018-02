Publicado en: Opinión

Ene 31, 2018 10:24 pm

Cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran Venezuela será lo que son sus maestros, Pensamiento de José Martí ignorado por dictadura una máxima del pensamiento del Comunista cubana desde 1959 maestro L B Prieto Figueroa.

Todos los niveles educativos desde el preescolar hasta la universitaria en pre y pos grado están sufriendo la crisis socio económica y política que viene sufriendo la Patria de Simón Bolívar desde la instauración del llamado socialismo del siglo XXI. El fracaso de ese intento fallido se agrega al resto de todos los 34 países que vivieron ese sistema retrógrado, quedando Cuba y Corea del Norte como muestras de la subsistencia de un sistema inviable a estas alturas del siglo en curso. Es inviable por ser improductivo y represivo, violador de todos los derechos humanos. Para demostrar el frcaso del régimen chavista, han sido más que suficientes 18 años de destrucción del aparato productivo privado y público, así como de las instituciones democráticas con unos poderes concentrados que violan continuamente la constitución y leyes de la República. El poder que no se sujete al control de la dictadura castro chavista madurista es desconocido y asediado como es el caso de la legítima Asamblea Nacional elegida en el año 2016 por más de 8 millones de venezolanos. Progresivamente se ha venido instalando un Estado Comunista con una economía cuyo tamaño se ha reducido casi un 60% en estos 18 años.

Como consecuencia del decrecimiento continuo de la producción nacional de bienes y servicios, ha venido aumentando el desempleo formal superando hoy el 20% de la población económicamente activa. A esto se agrega el saqueo de las reservas internacionales hasta el punto de que no hay dólares para atender las importaciones de alimentos, medicinas e insumos de la producción, generándose hoy una hiperinflación que para este año 2018, la estima el FMI en un 13000%, con una caída de de la producción en un 15%. De esta forma, las oportunidades de ocupación en nuestro país se han venido reduciendo drásticamente, agregándose la persistente disminución del poder de compra de los venezolanos. Más del 80% de la población está en el nivel de pobreza general. Hay estimaciones de que más de 4 millones de venezolanos han emigrado a unos cuantos países del mundo en busca de oportunidades que aquí les son vedadas por la crisis económico social. La inmensa mayoría es de jóvenes, particularmente profesionales en las distintas disciplinas de la ciencia y la tecnología. Estamos perdiendo un Know how que ya supera los 5 millones de años hombre. ¿Qué país del mundo ha tenido hoy esta pérdida tan bestial en recursos humanos que es el objeto y sujeto de la producción de riqueza?

Los profesores en todos los niveles educativos están abandonando las aulas, abrumados por unos salarios miserables que cubren un porcentaje muy pequeño de la canasta básica familiar que para Diciembre de 2017 de acuerdo al CENDAS llega a 25. 123.437.24 bs, teniendo un incremento de 3.278.6% respecto al año 2016. Los profesores universitarios titulares a dedicación exclusiva (máxima dedicación y máxima categoría) devengan un salario que no cubre ni el 10% de la canasta básica familiar. Las categorías menores al titular desde luego tienen menos poder de compra. Los profesores desde el preescolar hasta secundaria, están peor todavía, devengando un miserable salario que cubre menos del 5% de la canasta básica familiar. Es muy grave que un sector clave para el desarrollo humano, económico y social como lo es la educación haya llegado también a los niveles críticos que está viviendo hoy. Un porcentaje importante de nuestros profesores en todos los niveles educativos, están abandonando las aulas y emigrando a otros países buscando mejores oportunidades. Escribo estas notas con una profunda tristeza que abruma a todos los venezolanos, con la venia de los lectores hago una alusión personal: Mi nieta Andrea Valentina regresó llorando del colegio, diciéndonos que su maestra había renunciado. Es realmente aterrador ver y sentir la crisis de nuestra educación, siendo el factor básico de la producción de riqueza, como lo expuso el padre de la economía Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones”

*Economista, profesor titular de LUZ, miembro de Venezuela Positiva, expresidente de Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia.