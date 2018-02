Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 31, 2018 8:25 pm

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se refirió este martes a la entrevista que tuvo con el periodista español Jordi Evole, y relató como éste “le dio palo por todos lados” al referirse al fuerte interrogatorio que se le hiciera y a la “burla” del periodista sobre su experiencia con “el pajarito”.

LaPatilla.com

“Los periodistas internacionales vienen a culparme a mí de todo. Jordi Evole de un programa “Salvados” en España me hizo un interrogatorio muy bueno, lo que le faltó fue pegarme. Yo me enfrenté al interrogatorio y el me dio palo por todos lados, lo que faltó fue sacar una máquina de electricidad (…) y se burlo de mí porque yo hice algún tiempo conté una cuestión que experimenté con un pajarito. Me dio la gana de decirlo vale porque lo sentí, así de sencillo, es mi sentimiento, no me burlo de nadie y siento lo que siento y punto”, expresó.

Maduro finalizó su discurso sobre esta experiencia con un llamado a “la fe en Dios”.

Por otra parte, Maduro ordenó la creación de espacios para contribuir a garantizar la formación en estudios de postgrados dirigidos a los egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam).

LaPatilla.com