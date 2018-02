Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 31, 2018 3:21 pm

Tras haberle colocado una grillete electrónico, pese a sus delicado estado de salud, Villca Fernádez, envió una carta en la que asegura que continúa secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro.

“Se me han violado todos mis derechos humanos y el derecho al debido proceso y a una defensa como lo establece la constitución”, reza el texto.

Además recordó que su audencian ha sido diverida 11 veces “porque el SEBIN no me traslada y no existe ley alguna que lo obligue a ejecutar la orden del tribunal, son los pranes de la justicia en Venezuela”, sentenció.

Aquí la misiva completa:

Me pidieron no decir nada, mi familia, mi defensa y mis allegados, pero no puedo callar ante tanta injusticia, no puedo renunciar a lo que soy ni puedo traicionar mis ideales y mi país.

Son dos años secuestrado por la DICTADURA Venezolana y ahora con un GRILLETE en la pierna izquierda. Fui secuestrado y apresado sin una orden de captura emanada por algún tribunal de la república como dice la ley, secuestrado porque se me han violado todos mis derechos humanos y el derecho al debido proceso y a una defensa como lo establece la constitución.

Son 11 diferimientos de la apertura de juicio ( Un limbo judicial) porque el SEBIN no me traslada y no existe ley alguna que lo obligue a ejecutar la orden del tribunal, son los pranes de la justicia en Venezuela, solo funcionan bajo las órdenes de Diosdado Cabello quien es compadre de Carlos Calderón ¿Nos preguntamos si Gustavo López director general es solo una figura o en realidad manda aquí? Nunca nos ha dado la cara…

Tengo boletas abiertas de traslado a un centro de asistencia médica y he tenido que ponerme en huelga de hambre para poder ser trasladado ya que mi salud cada día empeora más tal vez con la intención de que uno se muera aquí adentro o termine sufriendo una enfermedad terminal ?

“Un día a la vez”… así es que mis días aquí transcurren entre la tortura diaria y el largo esperar de que algún día esto pueda cambiar y un milagro se de para que los candados se habrán y llegue la libertad… he pasado meses sin conocer que es la luz del sol, sin conocer que es la luz natural…

Cuando me capturaron en Mérida venía de ser candidato a la AN con propuestas claras de que la nueva AN no era un instrumento para crear más leyes si no para que fuera el instrumento y el líder del cambio político, social y económico del país . No fue así y no fue así porque lamentablemente Venezuela tiene la peor dirigencia política de toda su historia tanto la oficial como la opositora.

Un país donde se hace política para hacerse rico y no para estar al servicio de la gente, un país donde se juega con el hambre de un pueblo sin importar que el mismo muera es cruel y criminal pero es así. Un país donde la política de exterminio al que piensa distinto como lo ocurrido en el junquito el 15 de enero es sistemática, hoy el mundo lo sabe porque lo vio en vivo gracias a la valentía de Oscar Pérez, Alejandro Pimentel y compañía ¿pero cuantas muertes más de este tipo han ocurrido y no sabemos?

Las cárceles están llenas de presos por pensar distintos condenados a morir lentamente, no fusilados y masacrados pero sentenciados por la dictadura a un tiempo incierto sin derecho a nada. Venezuela es un país donde a tocado fondo de la mano de un régimen que ha demostrado estar dispuesto a todo para perpetuarse en el poder, cosa que no es sorpresa que actúe así. Sorprendente es que la oposición no termine de entender cual es el camino y no tenga la capacidad de unificar a un pueblo que el 52 % dice ser opositor al régimen pero también es opositor a la dirigencia opositora, que ya ni siquiera la militancia de los partido cree en sus dirigentes porque caminan y actúan a espaldas de lo que la gente quiere que es el verdadero cambio…

Un dirigencia política que van a unas elecciones presidenciales donde hipócritamente intentan unirse para tratar de vencer al madurismo sin entender que la unidad no es electoral si no social, de criterios y acción por Venezuela y no por una figura o un partido. De seguir así vamos a la peor derrota que pueda tener y será gracias no a la trampa de la dictadura si no a la estafa de nuestra dirigencia que se prepara para terminar de exterminar la esperanza de los Venezolanos de un cambio que sea democrático y no violento. Y digo que vamos a una derrota porque el sistema está diseñado para eso y en ves de unificar el país para conquistar garantías electorales que garanticen el cambio, así eso signifique el retraso de las elecciones presidenciales entonces no, es mejor ir así y negociar cualquier migaja de poder sin importar la gente. ¡Sufren de candidurites!

Mientras la realidad de los ciudadanos es la pobreza y el hambre que ya no sólo se ve en las zonas rurales, si no en la grandes ciudades, los altos índices de desempleo o de subempleo, las enfermedades infecciosas y parasitarias cada día irán generando más y más brotes de violencia social y política en distintas ciudades.

Hoy la mejor relación que existe es entre pobreza, educación y baja productividad. Gente que nace en la calle y en ella morirá porque lo único que conocerá será violaciones, violencia y enfermedades.

¿Cómo cambiar esta realidad?

Esta realidad solo la podemos cambiar unificando un país en función del objetivo principal que es el cambio político para desde ahí generar el cambio económico y social.

Hay que solucionar el conflicto político para que se pueda resolver lo social y económico de lo contrario es imposible. El cambio solo es posible si nuestra dirigencia recupera la confianza de la gente y para ello tiene que cambiar de estrategia. Olvidarse de los colores partidistas y empezar a generar acciones por Venezuela, sumar a los distintos sectores del país y darle participación, generar una propuesta real de cambio que sea comprable por los ciudadanos y lo más importante entender que se vive en dictadura y que todas las acciones y actores son necesarios en la lucha. No descartar ninguna acción…

¿Es necesario seguir dialogando?

Claro que es necesario dialogar porque lo contrario es la guerra y las armas las tienen ellos pero eso no significa no tomar la calle y movilizar a nuestro pueblo con los reclamos sociales que son un derecho, mientras se dialoga la calle debe estar movilizada pacíficamente con un solo reclamo: Condiciones electorales. El diálogo debe ser para lograr el camino al cambio definitivo y no para apagar la llama de la resistencia que grita cambio YA!

¿La Asamblea Nacional Constituyente?

Es muy fácil, si el regimen quiere el reconocimiento de la misma que no se lo pida a la MUD que se lo pida al soberano. Que haga un referéndum haprobatorio y ya. La MUD debe impulsar eso y no decir solamente es inconstitucional, no te reconozco y bla bla bla.. soluciones políticas para avanzar señores. Hagan el referendum y que el soberano decida. ¡ Maduro si no le tienes miedo y eres mayoría, entonces lleve a referéndum tu constituyente y que el pueblo decida!

No pisemos el peine y caigamos en violencia porque solo la violencia favorece a los violentos y las vidas humanas no se recuperan. ?

Los violentos hoy tienen el poder y son tanta minoría que quieren violencia porque en ese terreno ganarán, pero pacíficamente las masas en la calle exigiendo unificadamente los derechos del pueblo no habrá fuerza que nos venza.

Mientras yo continuaré junto a mis compañeros

Aquí en El SEBIN que es un depósito humano de seres que pensamos diferente al régimen de Maduro” pero no nos rendimos ni dejamos de soñar, de tener fe, fuerza y esperanza y nuestro espíritu sigue más guerrero e irreverente que nunca.

#NoSoyOposicionSoyResistencia

Entiendan que el pueblo no los necesita, ustedes necesitan al pueblo, no es el deber del pueblo votar para que ustedes gobiernen, es deber de ustedes gobernar para el pueblo ?

“COLOCARON UN GRILLETE EN MI PIERNA,pero mis IDEAS JAMAS TENDRÁN GRILLETES,volarán alto fuera del calabozo venciendo los barrotes y conquistando CORAZONES LIBERTARIOS”

Villca Fernández Preso Político desde el 31 de enero del 2016