Publicado en: Nacionales, Titulares

Feb 1, 2018 7:12 am

En medio de la situación más difícil y compleja que ha vivido el sector transporte en todos los aspectos en los últimos 50 años se convocó con carácter de urgencia a todos los miembros de la Federación Nacional del transporte a una asamblea extraordinaria en la parroquia el Paraíso (Caracas), pero a pesar del interés de participación de los afiliados, solo alcanzaron a llegar representantes de 15 estados, paradójicamente por dificultades de movilización, logística y alojamiento, día y medio para venir, día y medio para regresar a nuestros estados se lamentaban los participantes.

Como se hubiéramos vuelto a los tiempos del Gomecismo en Venezuela, a un retroceso de más de cien años, generado por las dificultades a todo nivel: vías, transporte, combustible, inseguridad, obligación de hacer colas para poder comprar, conseguir la comida, cualquier cosa para la casa, entre otras, son las causas y las razones que dificultan viajar con normalidad hacia Caracas, comentan los delegados que, como pudieron, llegaron a la asamblea este martes 30 de enero.

El sector automotriz venezolano en todas sus áreas (producción, fabricación, ensamblaje, comercialización, importación, exportación, etc.) viene sufriendo una peligrosa caída de todas sus actividades en los últimos 5 años, llegando al final del año pasado (2017) al cierre y/o retiro del país de importantes empresas vinculados al ramo del transporte (Pasajeros o Carga, en todas sus modalidades liviano o pesado, grandes o pequeños, ensambladoras o comercializadoras, fabricantes o consumidores, etc.), lo cual ha originado el virtual colapso técnico del transporte tanto privado como público en todo el territorio nacional y obviamente produciendo la caída abrupta de otros sectores que dependían de ellos (publicidad, mercadeo, auto-periquitos, accesorios, talleres mecánicos, latonería y pintura, turismo, etc.).

Calles y avenidas se han transformado en improvisados talleres o estacionamientos, los cementerios de vehículos oficiales abundan a lo largo y ancho del territorio nacional, es normal observar diariamente todo tipo de vehículos parados, abandonados, desvalijados, los cuales permanecen durante mucho tiempo en calles y estacionamientos públicos y/o privados, hasta hay que revisar todos los días, por precaución, si las unidades tienen la batería o el nivel del aceite, porque la inseguridad es el pan nuestro de cada día.

Para muestra un botón. Ante el paro forzoso, obligado (técnico) de numerosas unidades del transporte público de pasajeros se ha vuelto común en todas las regiones del país la utilización de todo tipo de vehículos (camiones de estaca, volteos, regresaron las perreras y chirrincheras, unidades militares y policiales, etc.) para suplir el acuciante déficit de unidades de transporte. Venezuela ostentaba el penoso record de tener el parque automotor más viejo de América Latina, pero ahora alcanzamos, desafortunadamente, los niveles más dramáticos del continente a nivel de parque automotor, movilización, transporte, similares a los existentes en Cuba durante el periodo especial o de Haití y consideran los transportistas que dicha situación fue generada por las distintas políticas y estrategias económicas impulsadas desde el gobierno nacional,

El Gobierno es el responsable de la profundización de la crisis del transporte y a él fundamentalmente le corresponde la tarea de enmendarla, corregirla, modificarla, cambiando las políticas erradas y está en la disposición el sector transporte contribuir a resolverla, por ello se aprobó en la asamblea, informó Germán Duarte, secretario general de FedeTransporte y representante del estado Táchira, que se constituirán los Comandos por la Solución de los Problemas del Transporte (CST – Comando Solución Transporte), tanto en los estados como a nivel nacional y la primera tarea es la elaboración de un pliego conflictivo (propuestas del sector transporte) a ser presentado y discutidos con las distintas autoridades y que conlleve un plan de movilizaciones y actividades cívicas tanto a nivel local como nacional.

En momentos en que todo el mundo civilizado avanza hacia los vehículos híbridos (gas, gasolina verde), eléctricos, de baja contaminación (energía limpia), a la eliminación o reconversión de las unidades con motores a gasolina, a la robotización, automatización tecnología del transporte terrestre, trenes de transporte rápido, teleféricos urbanos, utilización de los BTR (Buses de Transporte Rápido) que, se profundizan e impulsan proyectos de renovación, transformación urbana para mejorar la movilidad de los ciudadanos que, se promueve el uso de la bicicletas y la ampliación de las ciclo vías, mientras cosas inteligentes y maravillosas ocurren en nuestros países vecinos en el área del transporte y la movilización. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, que expende y vende la gasolina con los precios más baratos del todo globo terráqueo. Es la misma Venezuela que tiene agudos y grandes problemas para resolver la movilización de sus ciudadanos o de los productos que requiere para funcionar (carga o pasajeros) en todo el territorio nacional.

En la asamblea se desarrolló el tema de la estructura de costos reales para sector transporte (Dolarización de los costos y compras, en contraste con los Bolívares devaluados que reciben como formas de pago por las tarifas controladas y desfasadas actualmente vigentes, se refirieron a la necesidad de solicitar los ajustes y reformas económicas (macroeconómicas) para equilibrar y hacer sustentable la economía del país. Plantaron persistir, continuar en la campaña educativa e informativa hacia los usuario y pasajeros, para contrarrestar la campaña propagandística que, interesadamente y equivocadamente impulsan algunos sectores del gobierno nacional para culpabilizar de la crisis que padece el sector transporte a los propios trabajadores del transporte.

Sí se toma como referencia el valor o la relación (Dólar – Bolívar) existente a nivel del mercado paralelo (libre), según los precios actuales, la tarifa actualmente exigida por los transportistas e caracas (aumentar el 100%, pasar de 1000 Bs a 2000 Bs) representa solo el 1% o menos del valor actual del Dólar en Bs para este día (martes 30 enero 2108). La negativa de las autoridades de publicar en gaceta la nueva tarifa obligo a una suspensión temporal del servicio, el propio día de la realización de la asamblea –martes 30 enero- y estimada efectiva en un 60%, 70% a pesar de la solicitud hecha por los propios dirigentes de caracas de detenerla transitoriamente, mientras negociaban con el ejecutivo la nueva tarifa a 2000 Bs)

Estiman que el costo mínimo de la tarifa debiera estar en el 10% del valor del dólar en el mercado paralelo (libre) lo cual sería de 20 mil o treinta mil (20 o 30 si le eliminan los tres ceros, como viene siendo la costumbre del ejecutivo), 10 céntimos de dólar sería la tarifa de transporte más barata del mundo, sin embargo, José Luis Trocel, vocero del comando intergremial del transporte propone que sea de ocho mil Bs (8 Bs si le quitan los tres ceros) como tarifa mínima a nivel nacional, aunque acota que, por tener los venezolanos los niveles de ingresos y de salario mínimo más bajo de América Latina, la misma nos costeable por la agudamente empobrecida población venezolana. En Tal sentido Germán Duarte (estado Táchira) y secretario general de FedeTransporte propone que la tarifa mínima a nivel nacional debería ser de tres mil Bs (3000 Bs o 3 Bs eliminando los tres ceros), tres céntimos de dólar, con lo cual, acota, no se compra ni un cigarro, un café y mucho menos un pastelito y esta fue la que se aprobó en la asamblea de los transportistas a nivel nacional. 3000 Bs tarifa mínima a nivel nacional.

La necesidad de implementar políticas coherentes, inteligentes, racionales que permitan abordar el problema de la escasez y desabastecimiento de insumos y componentes básicos (cauchos, filtros, betería, lubricantes, etc.), la reactivación de la industria y producción nacional, de resolver el problema cambiario y la asignación de divisas, todo enmarcado en el contexto hiperinflacionaria que vive actualmente Venezuela, de cuales debieran ser las relaciones entre las tarifas vigentes (controladas) y las posibilidades de ajustarlas (indexación) de ellas a los niveles de inflación y devaluación reales, que tipo de medidas compensatorias se deberían implementar (subsidios directos e indirectos), revisión del funcionamiento y oferta de insumos por parte de las proveedurías, caso pasaje estudiantil, bono de transporte para la 3era edad, medio pasaje a las personas con discapacidad, se hizo referencias a las formas de pago automatizado, tikects intermodales, tarjetas inteligentes “Pago con el carnet de la patria”

Concluyo Germán Duarte (Estado Táchira), secretario General de FedeTransporte que la tarea a cumplir en los próximos días es comprometer y organizar activamente a todos los transportistas de todos los estados y vincularse con los sectores productivos y de la sociedad civil afectados por la aguda crisis que vive el sector transporte en Venezuela, para iniciar las actividades cívicas y de movilización pertinente, en tal sentido propuso y se aprobó que a partir del próximo Lunes 5 de Febrero del presente año se iniciaran un conjunto de actividades que comprende:

1) la suspensión temporal del servicio de transporte tanto a nivel local como nacional.

2) Se organizarán caravanas, tomas puntuales y transitorias en cada uno de los estados o nacionalmente de las distintas sedes de las instituciones que les corresponde generar las soluciones que los transportistas reclaman.

3) Se presentará a las diversas autoridades, locales, regionales, nacionales un pliego de peticiones, propuestas generadas en las distintas asambleas del sector transporte para consensuar con ellas alternativas de solución inteligente a los graves problemas que presenta el sector transporte.

4) El próximo lunes 5 de febrero se programarán un conjunto de actividades (rallado de camionetas, ruedas de prensa, volanteo, jornadas de información, asambleas, toma de terminales, etc.) para explicar, exigir como tarifa mínima (costo del pasaje) en las rutas urbanas de tres mil Bs (3000 Bs).

Nota de prensa

Video