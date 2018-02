Publicado en: Actualidad, Nacionales

Pacientes renales del estado Zulia protestaron este jueves para exigir al gobierno nacional les faciliten los insumos para su tratamiento médico, el cual es totalmente escaso en el sector salud del paìs.

Usuarios de twitter reportaron la situación desde tempranas horas de la mañana. Un video difundido por el periodista Gabriel Bastidas muestra una paciente, quien no se identificó, que pide al gobierno de Nicolás Maduro los materiales parea poderse dializar.

“Señor presidente, deje de estar regalando bonos en vez de estarse preocupando por la salud. Así que por favor necesitamos su ayuda, mis compañeros y yo necesitamos los materiales para podernos dializar. Hoy es un día que no nos dializamos, ayer tampoco nos dializamos. Entonces ¿qué están esperando?, entonces envíennos las urnas, si no van a enviar los materiales, envíen las urnas porque no estamos muriendo”, expresó durante el video.

La paciente finaliza pidiendo ayuda al gobernador de la entidad, Omar Prieto, juramentado por Maduro luego de que se destituyera al gobernador electo en las elecciones municipales del pasado 10 de octubre, Juan Pablo Guanipa, por no juramentarse ante la ANC cubana.

Los pacientes indicaron que esta es la tercer protesta que realizan en lo que va de año, y no han recibido respuesta.

