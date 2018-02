Publicado en: Opinión

Feb 1, 2018 5:53 am

1-¿TERRITORIO POR EGO?:

Cuando António Guterres, Secretario General de la ONU, envía el reclamo territorial de Venezuela y Guyana a la Corte Internacional de Justicia copio lo que publiqué el 28/11/2011 en estas páginas: “Las informaciones que llegan desde diferentes fuentes solo confirman lo que ya es harto sabido. Desde petróleo hasta el oro, pasando por bauxita y otros minerales, el gobierno que preside Bharrat Jagdeo ha continuado buscando socios para la explotación del territorio en reclamación por Venezuela. Mientras en Caracas el régimen de Chávez parece ignorar todas esas acciones ya denunciadas por los medios -y los diplomáticos que le hacen seguimiento al reclamo venezolano- las suspicacias crecen en torno a si fue verdad o no que el mandatario venezolano acordó con Jagdeo en el 2006, en aquella reunión del Caricom y el Alba en La Habana, congelar la disputa para obtener los votos del grupo caribeño para que Venezuela obtuviera un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Maduro era el canciller. Esa acción la denuncié…en su debido momento. Nunca se atrevieron a desmentir esta información ni otras referidas al mismo tema denunciadas en mis “Runrunes”…

2-EL 13/4/2015:



Cito lo publicado en esta columna y lo que adicionalmente escribió Edgar Otálvora en su Informe Semanal: “la creación de un condominio con Guyana, para administrar las riquezas petroleras en territorio marítimo venezolano fue develada por el gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses, el Gobierno de Guyana ha optado por acelerar la actividad petrolera en áreas marinas bajo disputa con Venezuela, mediante el inicio de faenas el pasado mes de marzo del barco-taladro Deepwater Champion al servicio de la petrolera Exxon-Mobil. El Gobierno del presidente guyanés Donald Ramotar, además, ha amenazado con abandonar el esquema bilateral de resolución del diferendo bilateral y recurrir a instancias judiciales internacionales, mientras dentro del régimen venezolano impera la tesis cubana de no afectar la territorialidad de Guyana”. Repetí allí mi runrún del compromiso de Chávez con Fidel para agradar a Caricom dejando de lado, durmiendo, el tema del diferendo territorial. Reiteraba Otálvora que desde el gobierno de Chávez se privilegiaba la relación con el Caribe antes que la defensa territorial. “La cancillería venezolana no se ha dirigido al Gobierno de Guyana exigiéndole la paralización de las actividades petroleras y, curiosamente, ha preferido emitir comunicaciones dirigidas a la empresa Exxon-Mobil, beneficiaria de la concesión otorgada por el Gobierno de Guyana sobre territorio en disputa” como hizo la canciller Delcy Eloina Rodríguez en carta del 7/4/15 al jefe de la Exxon en Guyana considerando nulo cualquier acto en la zona. Finaliza el Informe así: “No deja de llamar la atención que la gravedad de lo planteado por la canciller de Maduro repose en una comunicación a un empleado de una empresa privada estadounidense y no a la lógica contraparte para estos asuntos, es decir, el gobierno guyanés”. “Cosas veredes” decía a Sancho Panza El Quijote: Quien presidía la Exxon en esa fecha es ahora el Secretario de Estado de Trump -que comienza una gira hoy por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica donde “el caso Venezuela” es el hilo conductor de la misma- Rex Tillerson. Él mismo.

¿POR QUÉ EL HAMBRE?:

No hay que esforzarse mucho a la hora de buscar el responsable del hambre y la desnutrición que viven los venezolanos actualmente. Es el gobierno de Nicolás Maduro y su consolidada estrategia de destruir todo lo existente e insistir con algo comprobadamente imposible: imponernos una economía estatizada, copia de la cubana y de la fracasada y desaparecida URSS de 1990 que tanto admira y quiere repetir el tan mentado Serrano Mancilla. El ejemplo lo obtuvimos en reunión de expertos de nuestra cadena alimentaria: Para el 2014 Venezuela tenía cerca de 160.000 cerdas madres que permitían lanzar al mercado anualmente más de 210 mil toneladas de carne porcina a los hogares venezolanos, por lo demás una de las fuentes de proteínas de más bajo costo que existe. Hoy, luego de todo un listado de expropiaciones, amenazas, fijaciones de precios, persecuciones penales, atropellos de la Sundee y desconocimiento del valor de las cadenas de producción, Venezuela no tiene más de 63.000 cerdas madres, y se abastece a la población, como mucho, unas 90 mil toneladas anualmente, cifras confirmadas confidencialmente en el propio Ministerio de Agricultura y Tierra. Nunca las harán públicas. Las cifras señalan que los venezolanos registrábamos un promedio de consumo cercano a los diez kilos por persona anualmente. Hoy no llegamos a un kilo/año/persona. Demuestra la falsedad de la supuesta “guerra económica” que el régimen se ha inventado para esconder sus errores y desastres. Pregunté a los expertos cómo es la alimentación de esas cerditas madres y me indicaron que para el 2014 llegaban al país un promedio de 5 barcos cargados de maíz y unos 3 cargados de soya. Hoy, como máximo llega solo uno cada 40 días, en un proceso de importaciones que también ha sido estatizado para el beneficio de los nuevos millonarios amigos del régimen. ¿Uniformados y enchufados?.

