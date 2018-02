Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 1, 2018 3:48 pm

“Le decimos no a las ‘elecciones’ viciadas de la fraudulenta constituyente. Nosotros sí queremos votar, pero en libertad”. Así lo aseveró este jueves desde las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Wendy Ramírez, coordinadora juvenil de Vente Venezuela en Distrito Capital.

Nota de prensa

La líder del partido de la libertad, señaló que para Vente Joven no hay lugares prohibidos, y ratificó que los ciudadanos deben avanzar por la ruta de la organización en cada rincón del país. “Sabemos que todo lo que hace el régimen es ilegítimo y corrupto, por eso, seguimos en la calle, porque no avalamos un proceso donde la ciudadanía no pueda expresarse y los empleados públicos sean perseguidos por pensar distinto”, dijo.

Asimismo afirmó que: “somos los jóvenes los que estamos arriesgando la vida, pero no nos cansaremos de luchar contra el régimen, porque la salida de Nicolás Maduro está en nuestras manos, eso sí, con el apoyo de todos. Por eso, tenemos que organizarnos, salir a las calles y no dejar de expresarnos; no podemos permitir que el régimen nos quite las esperanzas y se termine de adueñar de Venezuela, porque Venezuela es nuestra y la libertad estará pronto”.

Minutos antes, junto a los jóvenes de Vente Caracas, Ramírez realizó un “pancartazo” en la línea uno del Metro de Caracas para rechazar ese “fraudulento” proceso, y denunció las penurias que pasan los caraqueños para movilizarse en la ciudad. “Cada día se profundiza más la crisis. Hoy, los transportistas pasan lo mismo que nosotros, debemos entender que este es un problema de toda la ciudadanía”, agregó.